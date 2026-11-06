Comasare voluntară în Suceava. Trei comune vor să se unească

Argumentele primarului pentru comasare

Primarul Bogdan Codreanu a explicat de ce susține unirea și care ar fi alternativa pentru comuna pe care o conduce.

Pentru a justifica inițiativa, Codreanu a invocat „vremurile pe care le trăim și cele care vor veni”, potrvit monitorulsv.ro.

Dacă unirea nu se face, singura variantă rămasă ar fi, în opinia edilului, „să ne predăm la Câmpulung Moldovenesc și să fim la periferia lor, cu taxe de municipiu”.

Un singur consiliu în locul a trei

Noua comună ar număra peste 9.000 de locuitori, potrivit sursei citate. În prezent, fiecare localitate are propriul consiliu: 11 aleși la Pojorâta, 9 la Sadova și 15 la Fundu Moldovei. După comasare, cele trei consilii ar fi înlocuite de unul comun, alcătuit din 23 de consilieri locali.

Apartenența politică nu a contat

Toți cei trei primari sunt liberali, însă Codreanu a precizat că acest lucru nu a avut nicio importanță în decizie. Pojorâta ar fi venit cu aceeași propunere și dacă edilii din comunele vecine ar fi aparținut altor partide, a susținut primarul.

Decizia finală, prin referendum

Pentru ca unirea să se facă, e nevoie și de acordul celorlalte două comune. Dacă Sadova și Fundu Moldovei vor accepta, urmează un referendum, organizat în aceeași duminică în toate cele trei localități.

Locuitorii vor răspunde la o singură întrebare, și anume dacă sunt de acord cu comasarea. Primarul Codreanu a mai explicat că ideea unirii fusese discutată și înainte între cei trei edili.

„Discuții între noi au mai fost și acum ne-am decis să facem un pas.

Ori ne ținem de scaun pentru câțiva oameni, ori ascultăm vocea poporului, să ne unim, să fim mai puternici și să nu mai stăm cu mâna întinsă la guvern sau la consiliul județean. Noi chiar ne dorim asta, la Pojorâta”, a mai afirmat primarul Codreanu.

Ideea comasării a pornit de la Ministerul Dezvoltării, care a lansat în octombrie programul „START Reforma Administrativă”, prin care Guvernul vrea să încurajeze unirea voluntară a comunelor mici.

Pe 30 octombrie, ministrul Alexandru Stoica a precizat că localitățile cu până la 1.500 de locuitori au timp până la 1 martie 2027 pentru comasarea voluntară, după care va urma o etapă obligatorie, aplicată de la alegerile locale din 2028. Ministrul a anunțat și stimulente pentru comunele care acceptă reforma.