Ștefan Avrămescu: AUR are „relații foarte bune” cu partidul lui Netanyahu/ Ar trebui „să nu mai stăm cu capul plecat” în fața UE chiar de fiecare dată/ În SUA, după midterms, „nu cred că se vor schimba lucrurile radical”

Ștefan Avrămescu, purtătorul de cuvânt AUR, a vorbit la Podcasturile Cotidianul despre pozițiile partidului și nu numai în mai multe problematici de politică externă. Acesta a comentat rezultatul alegerilor midterms din SUA, unde valul albastru a cucerit și Senatul, și Camera, despre raportarea României la Uniunea Europeană, dar și despre relația AUR cu partidul Likud, condus de controversatul premier israelian Benjamin Netanyahu.

Cotidianul l-a întrebat pe Ștefan Avrămescu dacă România ar trebui să fie mai apropiată de Statele Unite sau de Uniunea Europeană. Deși nu a răspuns direct care ar fi ordinea, acesta a vorbit despre cum ar trebui România să se raporteze la fiecare actor menționat.

„România ar trebui să aibă o direcție clară pe zona de politică externă în care să-și urmărească interesul național. Acesta ar fi primul lucru.

În ceea ce privește Statele Unite și Uniunea Europeană, ar trebui să ne consolidăm parteneriatul strategic cu Statele Unite, iar în ceea ce privește Uniunea Europeană, ar trebui să avem o poziție mai fermă și să nu mai stăm cu capul plecat chiar de fiecare dată”, a spus purtătorul de cuvânt al AUR.

Referitor la alegerile midterms din SUA, câștigate de Democrați, Ștefan Avrămescu spune că o victorie a opoziției la președintele în funcție este ceva obișnuit în SUA. Totodată, acesta nu crede că lucrurile în State se vor schimba radical.

Ștefan Avrămescu, despre cum impactează România rezultatele din midterms: Putem face doar speculații, dar de scenarită cred că românii s-au săturat

„În primul rând, nu este vreo surpriză că la midterms cumva americanii au votat cu opoziția președintelui în funcție. S-a întâmplat chestia asta și în mandatului lui Clinton, și în mandatului lui Obama, atunci când în perioada midterm-ului voturile au fost invers față de alegerile prezidențiale. Eu nu cred că neapărat se vor schimba lucrurile radical.

Evident, vom avea un președinte Donald Trump cu aceleași atribuții pe care le-a avut și până acum, pentru că nu i le taie absolut nimeni aceste atribuții pe care le are, evident va avea o opoziție mai puternică în Congres, va trebui să vedem exact cum se vor așeza apele, dar un lucru este cert: în ceea ce ne vizează pe noi ca țară, important este să ne consolidăm relațiile cu Statele Unite, să încercăm pe cât de mult posibil să vedem care sunt lucrurile care ne afectează și care sunt lucrurile prin care să avem această consolidare a relațiilor internaționale.

Pentru că, din nou, am văzut cel puțin în ultimul an de zile o atitudine, nici nu știu cum să-i spun, din partea Administrației de la București, câteodată ostilă, câteodată apropiată de Administrația Trump, nu știm nici noi până astăzi. N-am avut nici până acum acea vizită la Washington din partea României. Ambasadorul nostru la Washington nu știm exact care este statutul lui, de ce este ținut în această funcție.

Sunt o serie de lucruri care nu au fost clarificate, dar în ceea ce privește Europa și România, probabil că impactul îl vom vedea în perioada următoare. La ora actuală putem să facem doar speculații, putem să mergem pe tot felul de scenarii, dar de scenarită cred că românii s-au săturat. Cel puțin în ultimul an de zile, am tot trăit din scenarii.”

Relația AUR-Netanyahu

Despre Administrația Netanyahu, Avrămescu a spus că AUR a avut întâlniri cu membri ai partidului premierului israelian, dar și că partidul condus de George Simion are „o relație foarte bună” cu partidul lui Benjamin Netanyahu.

„Știți ce se întâmplă, s-a folosit pentru AUR această etichetă de partid antisemit, partid care nu are legătură cu poporul evreu… un lucru fals. Adică AUR nu este nici antisemit, ci, dimpotrivă, avem discuții cu partea politică din Israel, am avut discuții cu reprezentanții Likud-ului (n.r. partidul condus de Benjamin Netanyahu), avem o relație foarte bună cu aceștia.

În ceea ce îl privește pe Benjamin Netanyahu, atunci lucrurile au fost cât se poate de clar exprimate în campania prezidențială (n.r. George Simion a spus atunci că l-ar primi pe Netanyahu în România, în ciuda mandatului internațional de arestare de pe numele acestuia).”

Răspunsul pentru investigația SNOOP: Comunicarea AUR e făcută în interiorul AUR

SNOOP a scris că Srulik Einhorn și Jonatan Urich, doi consilieri ai premierului israelian Benjamin Netanyahu, vizați de anchete penale în Israel, ar fi implicați în comunicarea politică a AUR. L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al AUR despre această investigație.

„Ca să o lămurim de la început: nu am avut și nu avem niciun fel de contract de consultanță cu acești doi domni.

(…) Tot ceea ce înseamnă comunicarea AUR, tot ceea ce înseamnă mesajele care sunt date de AUR sunt aprobate de conducerea partidului. În calitate de coordonator al Departamentului de Comunicare, sunt cel care stabilesc liniile de mesaj, sunt cel care dau OK-ul pe anumite mesaje.

Tot ce înseamnă comunicarea AUR este făcută în interiorul AUR. Nu am avut nevoie de cineva din exterior care să vină. A existat, din câte am înțeles, o ofertă, dar căreia nu i s-a dat curs”, a răspuns Ștefan Avrămescu.