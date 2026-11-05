„Avem nevoie de Kovesi la DNA”. Ironiile lui Traian Băsescu după petrecerea de lux a liderilor PSD

Băsescu: „Au vrut să arate luxul, bogăția în care trăiesc?”

Madalina Bahrim
„Avem nevoie de Kovesi la DNA”. Ironiile lui Traian Băsescu după petrecerea de lux a liderilor PSD

Sursă foto: Cotidianul

Băsescu: „Au vrut să arate luxul, bogăția în care trăiesc?”

Traian Băsescu a criticat joi seară, într-o intervenție telefonică la B1 TV, petrecerea de botez la care au participat mai mulți lideri PSD și ale cărei imagini au provocat numeroase reacții pe rețelele de socializare. Fostul președinte a comentat luxul afișat de partenerele acestora, care au purtat blănuri, bijuterii și accesorii scumpe, și a făcut o ironie cu trimitere la fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi: „Această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”.

Băsescu: „Au vrut să arate luxul, bogăția în care trăiesc?”

Fostul șef al statului a spus că evenimentul a fost perceput ca indecent și că atenția ar fi trebuit să rămână asupra copilului botezat, nu asupra opulenței afișate de invitați. Criticile au venit după ce partenerele liderilor PSD au apărut la petrecere cu blănuri, bijuterii, pantofi și genți de lux, unele dintre acestea fiind comercializate pe site-urile de profil la prețuri de mii de euro.

„A fost considerată indecentă și probabil chiar a fost indecentă manifestarea. Eu nu știu de ce a trebuit să aducă televiziunile acolo, e greu de explicat, au vrut să arate luxul, bogăția în care trăiesc?”, a declarat Traian Băsescu la B1 TV.

El a subliniat că un copil nu are nicio vină pentru controversa creată în jurul botezului și a criticat comportamentul adulților care au transformat petrecerea într-o demonstrație de opulență.

„Manifestarea asta legată de un copilaș, și copilul nu e de vină, sunt de vină cei mari care au făcut un festival al luxului, deci această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”, a afirmat fostul președinte.

Fostul președinte nu crede că Laura Codruța Kovesi se va întoarce la DNA

Deși a afirmat că „această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”, fostul șef de stat nu crede că acest lucru se va întâmpla și nici nu consideră că o asemenea revenire ar fi necesară.

„Nu și nici nu cred că ar fi cazul să se întoarcă. Eu am spus, mi-a plăcut așa, ca alegătură, știu ce reacții vor fi”, a explicat Traian Băsescu.

Amintim că petrecerea de botez a avut loc sâmbătă seară, la Timișoara, și a fost organizată de Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, pentru cel de-al treilea copil al său. Naș a fost Sorin Grindeanu, liderul PSD, iar printre invitați s-au numărat Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda și mai mulți miniștri social-democrați. Vezi și cât susține Ciolacu că a costat blana Sorinei Docuz.

La eveniment, la care au participat sute de persoane, au cântat, printre alții, Al Bano, Theo Rose și Damian Drăghici. Imaginile cu ținutele și accesoriile de lux purtate de unele dintre invitate au stârnit critici și ironii în spațiul public.

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