BREAKING NEWS Amenințările cu bombă de pe avioanele europene ar fi lansate de niște radicali ruși, prin e-mail. Gruparea „Statul Masculin”, recunoscută pentru misoginie

E-mailul era scris în italiană, cu subiectul „raport de amenințare”, iar în textul acestuia, autorii îi acuzau pe destinatari că sunt complici la o conspirație criminală și afirmau că vor să îi distrugă.

În mesaj erau indicate zborurile AY1761, de la Helsinki spre Roma, și EL402, de la Dublin spre Roma, iar amenințarea se încheia cu mesajul: „Astăzi cerul vostru va fi roșu”. În urma verificărilor efectuate de autorități, nu au fost detectate materialele expozive.

Cine este „Statul Masculin”, gruparea al cărei nume apare în e-mail

Denumirea folosită în semnătura mesajului, „Luptătorii Statului Masculin”, seamănă cu numele unei mișcări extremiste din Rusia, cunoscută sub numele de „Statul Masculin” (Мужское государство).

Aceasta a fost fondată în 2016 de Vladislav Pozdnyakov și promovează idei de extremă dreaptă, misogine și rasiste.

Gruparea este cunoscută pentru campaniile de hărțuire și intimidare desfășurate pe internet împotriva femeilor, feministelor și minorităților.

Mișcarea a început pe rețeaua socială rusă VKontakte, iar după ce platforma i-a închis comunitatea, în 2020, membrii s-au mutat pe Telegram. În 2021, gruparea avea aproximativ 62.000 de abonați, iar canalul personal al lui Pozdnyakov ajunsese la 83.000, potrivit unei investigații Bellingcat.

În octombrie 2021, o instanță din Rusia a declarat gruparea extremistă și a interzis-o. Susținătorii săi au continuat însă să publice mesaje pe internet. După invazia rusă în Ucraina, începută în februarie 2022, gruparea a susținut războiul și a răspândit mesaje de propagandă și dezinformare despre atacurile armatei ruse.

O investigație Bellingcat a documentat postări în care membrii grupării denaturau informațiile despre victimele civile ale atacurilor rusești, justificau posibile crime de război și foloseau insulte la adresa ucrainenilor și a președintelui Volodimir Zelenski. Unele mesaje cereau chiar uciderea unor lideri, militari și persoane publice din Ucraina.

Vladislav Pozdnyakov a fondat mișcarea și a coordonat-o informal. Potrivit unei postări publicate pe Telegram la 14 februarie, acesta ar locui în Podgorica, capitala Muntenegrului, și nu în Rusia.

Europa, luată cu asalt de amenințări în spațiul aerian

Joi, mai multe zboruri comerciale s-au confruntat cu un val de astfel de amenințări. Un bilanț prezentat de The Guardian arată că 18 aeronave au primit amenințări în cursul zilei de joi. Incidentele au afectat curse operate de Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, Finnair, LOT Polish Airlines și Aegean Airlines.

Una dintre amenințări a vizat cursa Wizz Air Milano-București. Aeronava a aterizat joi dimineață, în jurul orei 11:09, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Echipajul a informat turnul de control despre existența unei amenințări cu bombă. Autoritățile au activat imediat procedurile de securitate și au constituit o celulă de criză la nivelul aeroportului.

Cei 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului au fost debarcați și conduși în terminal. Specialiștii Brigăzii Antiteroriste a SRI au verificat aeronava, bagajele și pasagerii.

În urma controalelor, autoritățile au stabilit că amenințarea nu se confirmă. Nu au fost descoperite dispozitive explozive sau alte obiecte suspecte. CNAB a anunțat că traficul aerian s-a desfășurat în siguranță, fără perturbări ale programului de zbor.