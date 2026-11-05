Contabila unei primării din județul Neamț a fost reținută joi de polițiști, fiind acuzată că a transferat ilegal peste 400.000 de lei din fondurile instituției direct în conturile sale proprii. Anchetatorii au efectuat percheziții în cadrul operațiunii „Jupiter”, descoperind că plățile erau mascate sub forma unor prestații fictive ale unor firme, unele fiind chiar radiate din evidențele oficiale.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat joi percheziții la sediul unei instituții publice și la locuința unei femei de 35 de ani, cercetată pentru delapidare și fals informatic. Ancheta coordonată de Serviciul de Investigații Criminale Neamț s-a desfășurat în cadrul operațiunii naționale „Jupiter”, fiind vizată activitatea contabilei unei Unități Administrativ-Teritoriale. „În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, o femeie, de 35 de ani, în calitate de contabil al unei Unități Administrativ Teritoriale, din județul Neamț și-ar fi însușit fără drept, sume de bani aparținând instituției, pe care le-ar fi transferat în conturile personale, cauzând un prejudiciu de 400.000 lei”, au precizat oficialii IPJ Neamț, potrivit News.ro.

Descoperirea plăților suspecte la Primăria Mărgineni

Surse judiciare au indicat faptul că instituția vizată este Primăria comunei Mărgineni, unde femeia fusese angajată recent, în luna august a anului 2024. Primele suspiciuni au apărut la începutul primăverii, când edilul localității a identificat tranzacții financiare nejustificate.

Primarul comunei, Robert Mitrea, a explicat mecanismul prin care s-a observat neregula: „Am observat că se făceau niște plăți către niște firme de care nu am auzit niciodată, firme ce apăreau în actele contabile că ar fi prestat servicii pentru primărie. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și am convocat de urgență o ședință. După ședință am anunțat poliția”.

Schema plăților către firme fictive și societăți radiate

Ancheta desfășurată de organele de cercetare penală a scos la iveală un mecanism elaborat de deturnare a fondurilor publice. Sumele de bani erau înregistrate formal în actele contabile ale primăriei ca fiind datorate unor agenți economici privați pentru diverse servicii sau achiziții. În viramentele bancare efectuate efectiv, banii ajungeau însă direct în contul bancar al unei Persoane Fizice Autorizate (PFA) deținute de contabilă.

Mai mult, verificările ulterioare efectuate de anchetatori au arătat că una dintre firmele folosite în documentele justificative ca beneficiar al plăților figura ca fiind radiată încă din anul 2017. Această metodă a permis virarea treptată a sumei totale de 400.000 de lei fără ca neregulile să fie sesizate imediat în fluxul financiar curent al unității administrativ-teritoriale.

Reținerea suspectei și continuarea investigațiilor

În urma descinderilor efectuate joi în cadrul dosarului penal, polițiștii au ridicat mai multe documente contabile, unități informatice și mijloace de probă utile cauzei. Femeia de 35 de ani a fost condusă la audieri, iar în urma administrării probatoriului, organele de cercetare au dispus reținerea acesteia pentru o perioadă de 24 de ore.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea întregii activități infracționale, recuperarea prejudiciului cauzat bugetului local și dispunerea măsurilor preventive corespunzătoare.