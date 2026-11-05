„Deținutul politic Călin Georgescu se întoarce în arest preventiv”. Mesajul Cristelei Georgescu, publicat pe contul soțului său

Cristela Georgescu a publicat joi pe contul de Facebook al soțului său, un mesaj în care îl prezintă pe fostul candidat la prezidențiale drept deținut politic. Reacția vine după ce Tribunalul București a amânat pentru luni, 9 noiembrie, judecarea cererii de înlocuire a arestului preventiv. Soția lui Călin Georgescu critică lipsa motivării deciziei prin care măsura a fost prelungită și acuză unele televiziuni că îl prezintă ca pe un infractor.

„Deținutul politic Călin Georgescu se întoarce în arest preventiv”, se arată în postarea de pe Facebook.

Aceasta susține că instanța a decis amânarea pentru a avea timp să analizeze dosarul, dar și motivarea hotărârii CAB. Călin Georgescu solicită înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau, în subsidiar, cu măsura controlului judiciar.

Cristela Georgescu reclamă lipsa motivării deciziei de prelungire a arestului

Potrivit Cristelei, cererea a fost depusă luni, însă dosarul a ajuns la Tribunalul București abia miercuri după-amiază.

„Doamna judecător a solicitat amânarea pentru a avea timpul necesar să studieze temeinic dosarul, dar și motivarea hotărârii Curții de Apel București”, a transmis aceasta.

Soția fostului candidat susține că motivarea hotărârii prin care CAB a prelungit arestarea preventivă cu încă 30 de zile nu a fost pusă la dispoziția părților.

Cristela Georgescu acuză televiziunile că îl prezintă pe soțul său ca pe un infractor

În aceeași postare, Cristela Georgescu critică modul în care unele posturi de televiziune relatează despre situația soțului său. Aceasta susține că imaginile în care Călin Georgescu apare încătușat sunt difuzate în mod repetat, iar cererea de înlocuire a măsurii preventive este prezentată tendențios.

„Unele televiziuni repetă obsesiv imaginile cu Călin încătușat și prezintă tendențios cererea de înlocuire a arestării preventive ca pe o încercare de „a scăpa din arest”. În loc să informeze corect, îl prezintă publicului ca pe un infractor, inducând cu viclenie ideea de vinovăție.”

Cristela Georgescu invocă și prezumția de nevinovăție, subliniind că solicitarea de înlocuire a arestului preventiv reprezintă exercitarea unui drept legal.

De ce se află Călin Georgescu în arest preventiv

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro. Săptămâna trecută, CAB a decis prelungirea arestării preventive cu încă 30 de zile, la solicitarea procurorilor.

Joi, Tribunalul București a amânat judecarea noii cereri de înlocuire a măsurii, întrucât motivarea hotărârii Curții de Apel nu era disponibilă.

Următorul termen a fost stabilit pentru luni, 9 noiembrie, la ora 12:00.