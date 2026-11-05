Oficiali sârbi de rang înalt, acuzați de tentativă de fugă după alegeri. Zborul către Moscova, întors din drum

Trei figuri proeminente din anturajul fostului președinte sârb Aleksandar Vucic, printre care și fostul șef al informațiilor Aleksandar Vulin, au fost implicate într-un incident aviatic controversat. Avionul cu care călătoreau spre Moscova a fost întors din drum deasupra Lituaniei în urma unei alerte de securitate, declanșând acuzații grave din partea opoziției privind o presupusă tentativă de fugă pe fondul schimbărilor de putere de la Belgrad.

Incidentul aerian deasupra Lituaniei

Un zbor comercial al companiei Air Serbia care asigura legătura spre Moscova a devenit miercuri centrul unei ample controverse. La bordul aeronavei se aflau trei politicieni sârbi apropiați regimului condus anterior de Aleksandar Vucic: Aleksandar Vulin, fost vicepremier și fost director al Agenției de Informații și Securitate (BIA), Nenad Popovic, liderul Partidului Popular Sârb, și Dușan Bajatovic, directorul companiei energetice naționale Srbijagas, potrivit News.ro.

Cursa regulată JU134 a decolat de pe aeroportul Nikola Tesla din Belgrad marți, la ora 18:48. Cu toate acestea, în momentul în care avionul a ajuns în spațiul aerian al Lituaniei, traiectoria a fost brusc modificată, aeronava primind ordin de întoarcere. Datele furnizate de platformele de monitorizare a zborurilor, precum Flightradar24, au indicat că avionul efectua o manevră de întoarcere la aproximativ jumătatea distanței stabilite către capitala Rusiei.

Compania Air Serbia a confirmat ulterior că revenirea aeronavei la Belgrad a fost generată de solicitări venite din partea serviciilor aeroportuare și a autorităților competente, care au cerut verificări suplimentare de securitate în legătură cu un anumit pasager de la bord. Reprezentanții transportatorului aerian național au subliniat că echipajul a acționat în strictă conformitate cu procedurile și standardele de siguranță aplicabile în astfel de situații de criză.

Surse din presă, preluate de publicațiile locale Nova.rs și N1, au indicat că procedura specială de verificare a fost declanșată din cauza unor posibile suspiciuni legate de fostul șef al spionajului sârb, Aleksandar Vulin, care s-ar fi îmbarcat fără să treacă prin filtrele obișnuite de control al securității aeroportuare. Întreaga aeronavă și toți pasagerii au fost supuși unor controale amănunțite pe aeroportul din Belgrad, similare celor aplicate în cazul unor amenințări cu bombă.

Reacțiile opoziției și speculațiile privind o fugă din țară

Acest incident bizar nu a trecut neobservat pe scena politică din Serbia, fiind imediat exploatat de partidele de opoziție. Cu câteva ore înaintea derulării evenimentelor, liderul Partidului Democrat, Srđan Milivojević, a publicat un mesaj pe rețeaua X în care întreba retoric: „Cine zboară la Moscova în seara aceasta la ora 18:30?”. Postarea a capătat o rezonanță majoră imediat după ce identitatea pasagerilor a fost făcută publică de presă.

Opoziția susține că prezența simultană a celor trei oficiali de rang înalt la bordul cursei spre Moscova, imediat după schimbarea radicală a echilibrului politic de la Belgrad, nu reprezintă o coincidență. În urma alegerilor parlamentare anticipate care au avut loc pe 25 octombrie, Lista Studenților a reușit să obțină o majoritate solidă în Parlament, punând capăt erei politice dominate de Aleksandar Vucic, care a fost nevoit să părăsească funcția de președinte.

Mai mult, o investigație publicată de publicația independentă The Insider a scos la iveală detalii suplimentare care alimentează speculațiile. Potrivit acestor rapoarte, Nenad Popovic ar fi achiziționat bilete de avion spre Moscova pentru fiecare zi de după scrutin, până la data de 7 noiembrie. Această măsură neobișnuită a fost interpretată de critici drept o pregătire meticuloasă pentru o eventuală fugă din țară, deși până în prezent nu există dovezi concrete sau confirmări independente ale unei intenții directe de părăsire permanentă a teritoriului sârb.

Dezmințirile oficialilor sârbi și continuarea călătoriei

În replică la acuzațiile formulate de adversarii politici, cei vizați au respins categoric ipoteza unei tentative de fugă. Fostul șef al informațiilor Aleksandar Vulin a calificat speculațiile drept minciuni sfruntate și o încercare ordinară de răfuială politică menită să îi discrediteze imaginea publică. De menționat că Vulin se află deja sub incidența unor sancțiuni economice și politice impuse de Statele Unite încă din 2023.

În cele din urmă, după finalizarea tuturor controalelor de securitate impuse la Belgrad, aeronava a fost autorizată să decoleze din nou spre destinația inițială. Cei trei oficiali au ajuns cu bine la Moscova în cursul dimineții următoare. Dușan Bajatovic a confirmat oficial finalizarea cu succes a deplasării, declarând pentru publicația Blic: „Eram în avion Vulin, Popovic și cu mine. Suntem vii și nevătămați și am reușit să aterizăm din două încercări”.

Atât Bajatovic, cât și Vulin au susținut în fața presei că scopul călătoriei lor a fost pur pragmatic și instituțional, având legătură directă cu negocierile economice urgente privind aprovizionarea Serbiei cu gaze naturale, efectuarea plăților aferente și prelungirea acordului crucial de furnizare a gazului rusesc către Belgrad. Rămâne de văzut cum vor evolua investigațiile suplimentare și în ce măsură acest scandal va afecta stabilitatea politică deja fragilă din Serbia post-electorală.