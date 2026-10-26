Kremlinul dorește menținerea legăturilor cu Serbia după înfrângerea electorală a lui Aleksandar Vucic

Kremlinul a transmis luni că își dorește să mențină și să dezvolte relațiile bilaterale cu Serbia, în pofida înfrângerii suferite de coaliția de guvernare a fostului președinte Aleksandar Vucic în alegerile parlamentare anticipate din weekend. Moscova a subliniat că procesul de construire a acestor legături va necesita eforturi bilaterale constructive, în timp ce fostul lider sârb și-a recunoscut înfrângerea în fața unei mișcări conduse de studenți.

Potrivit The Moscow Times, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Moscova apreciază contribuția pe care fostul președinte Aleksandar Vucic a adus-o la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări. Reprezentantul rus a arătat că Moscova este conștientă de faptul că Vucic va rămâne activ pe scena politică sârbă și și-a exprimat speranța că acesta va continua să sprijine avansarea legăturilor bilaterale chiar și din postura de opoziție.

Peskov a precizat că Federația Rusă mizează pe o abordare constructivă din partea noului executiv de la Belgrad. În viziunea autorităților ruse, menținerea parteneriatului aduce beneficii tangibile pentru statul sârb. Oficialul de la Moscova a subliniat însă că dezvoltarea relațiilor depinde de ambele părți implicate, menționând că Rusia intenționează să facă tot posibilul pentru consolidarea cooperării.

Rezultatele alegerilor anticipate și contestarea politică

Președintele Aleksandar Vučić, care a dominat scena politică din Serbia timp de peste un deceniu în calitate de prim-ministru și ulterior ca președinte, și-a recunoscut înfrângerea duminică seară la sediul partidului său din Belgrad. Declarațiile au urmat centralizării datelor pe baza unui eșantion stratificat, care a confirmat pierderea scrutinului de către coaliția de guvernare.

Votul a pus în opoziție directă coaliția aflată la putere și o mișcare condusă de studenți, care a organizat proteste anti-guvernamentale pe parcursul mai multor luni. Pierderea alegerilor vine la scurt timp după demisia lui Vucic din funcția de președinte, efectuat în luna septembrie. Această decizie politică a avut ca scop declarat crearea cadrului necesar pentru ca acesta să revină în funcția de prim-ministru.

Scrutinul s-a desfășurat în contextul unui climat politic tensionat, marcat de aproape doi ani de demonstrații de stradă. Valul de nemulțumiri populare a fost declanșat inițial de prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad în noiembrie 2024, un accident soldat cu decesul a 16 persoane, care a generat revoltă publică privind corupția din administrația de stat.

Relațiile dintre Serbia și Rusia în mandatul lui Vucic

Pe parcursul mandatelor sale, Aleksandar Vucic a promovat o politică externă echilibrată între menținerea candidaturii Serbiei pentru aderarea la Uniunea Europeană și refuzul sistematic de a se alătura sancțiunilor occidentale impuse Rusiei ca urmare a invaziei din Ucraina din anul 2022. Vucic s-a numărat printre puținii lideri europeni care au păstrat contacte directe cu liderii de la Kremlin și au efectuat vizite oficiale la Moscova.

În prezent, Moscova monitorizează tranziția politică de la Belgrad, reiterând disponibilitatea de a colabora cu viitoarea administrație sârbă pentru păstrarea liniilor prioritare de cooperare economică și politică în regiunea Balcanilor de Vest.