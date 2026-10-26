Un proiect controversat atrage furia companiilor. Concordia cere retragerea proiectului care prevede ca toate actele să fie semnate de un avocat

Confederația Patronală Concordia a cerut retragerea propunerii legislative B563/2026, cunoscută drept „Avocat obligatoriu”, prin care companiile din România ar fi obligate să apeleze la un avocat pentru redactarea contractelor.

Organizația solicită, totodată, o consultare reală cu mediul de afaceri, cu profesiile vizate și cu societatea civilă.

Un avocat plătit la fiecare act semnat

Obligația nu s-ar limita la contractele de valoare mare, ci ar cuprinde și documentele curente ale unei firme, precum un act adițional, o modificare la Registrul Comerțului sau un contract de leasing, potrivit Concordia.

Fiecare semnătură ar aduce astfel o cheltuială suplimentară. Cele mai expuse ar fi firmele mici, pentru că ar plăti aceeași sumă ca o companie mare.

Miza de fond ține de lipsa unei justificări, se arată în comunicat. Inițiatorii nu au explicat ce problemă ar urma să rezolve noua regulă, iar companiile nu au semnalat vreo disfuncție care s-o facă necesară.

Urgență legislativă, fără un calcul al costurilor

Proiectul a fost înregistrat la Senat pe 14 octombrie, iar inițiatorii au cerut ca dezbaterea și votul să se facă în procedură de urgență. Nu există însă o estimare a costurilor pentru firme și nici a numărului de contracte care ar fi afectate, arată sursa citată.

De asemenea, nu au fost consultați cei care ar suporta efectele modificării: companiile, contabilii, juriștii și firmele de IT.

Răspundere penală și aplicații care pot fi blocate

Pe lângă costuri, propunerea ar trece în sarcina exclusivă a avocaților activități pe care astăzi le desfășoară legal și alți profesioniști, de la contabili și juriști angajați în firme până la companiile de recuperare a datoriilor. Dacă proiectul va fi adoptat de Parlament, aceștia ar risca să răspundă penal, conform aceleiași surse.

Efectele ar ajunge și în zona tehnologiei. Orice aplicație care oferă răspunsuri adaptate utilizatorului, fie că e vorba de un program de contabilitate sau de un asistent bazat pe inteligență artificială, ar putea fi oprită în numai cinci zile.

Concordia: o regulă pe care nimeni nu a cerut-o

Paul Aparaschivei, director executiv al Concordia, a semnalat contradicția dintre discursul public despre simplificare, debirocratizare și competitivitate și o regulă care ar schimba modul în care orice firmă din România își încheie contractele.

Potrivit acestuia, proiectul a fost depus fără un calcul al costurilor și fără ca vreunul dintre cei care urmează să-l plătească să fie întrebat. „Firmele nu au cerut-o. Când au nevoie de un avocat, îl angajează de pe piața liberă”, a spus Aparaschivei.

Reprezentantul Concordia a cerut retragerea propunerii și o consultare cu toți cei vizați, care să stabilească dacă există cu adevărat o problemă sau o urgență, iar în caz afirmativ, care ar fi cea mai potrivită soluție. Patronatul consideră că nu există o asemenea urgență.

Aparaschivei a mai invocat încetinirea economiei, în condițiile în care companiile au nevoie de sprijin pentru investiții, nu de o nouă cheltuială impusă prin lege.

IT-ul, printre domeniile lovite

Pentru Corina Vasile, director executiv al ANIS, forma depusă a proiectului încetinește dezvoltarea serviciilor digitale și pune pe umerii oamenilor și ai companiilor, mai ales ai IMM-urilor, costuri suplimentare importante.

Definirea consultanței juridice „indiferent de tehnologie” ar putea face ca orice aplicație care oferă un răspuns personalizat, de la platformele de resurse umane și contabilitate până la asistenții AI, să devină o activitate permisă numai avocaților.

Reprezentanta ANIS a atras atenția și asupra faptului că astfel de servicii ar putea fi suspendate printr-o procedură care durează cinci zile, iar utilizarea unor anumite expresii ar putea fi pedepsită penal. România ar pierde astfel teren competitiv tocmai într-unul dintre sectoarele cu cele mai bune perspective de creștere, a susținut Vasile.

„Am fi putut explica toate acestea dacă am fi fost invitați la discuții înainte de depunerea proiectului”, a precizat aceasta.

IMM-urile, cele mai expuse

Oana Luca, vicepreședinte FICSIMM pentru Regiunea Nord-Vest, a arătat că întreprinderile mici și mijlocii resimt deja puternic contracția economică, iar proiectul ar adăuga o taxă la fiecare document.

Orice act adițional, orice angajare și orice modificare la Registrul Comerțului ar consuma bani care, în opinia sa, ar trebui direcționați spre investiții și salarii, nu spre onorariile avocaților. Pentru că suma ar fi identică pentru o microîntreprindere și pentru o corporație, cele mai afectate ar fi firmele mici.

„Nimeni nu a întrebat IMM-urile ce ar însemna această regulă pentru ele, deși o simplă consultare ar fi arătat toate acestea de la bun început”, a spus Oana Luca.

Trei solicitări ale patronatului

Concordia formulează trei cereri. Prima este retragerea propunerii legislative. A doua vizează organizarea unei consultări reale cu firmele, cu profesiile vizate și cu societatea civilă, pentru a afla dacă există o problemă concretă și cum ar putea fi rezolvată.

A treia privește orice inițiativă viitoare pe această temă, care ar trebui însoțită de o evaluare clară a costurilor pentru companii și care nu ar trebui să frâneze tehnologiile emergente, precum inteligența artificială.

Cine este Concordia

Confederația Patronală Concordia reunește 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și are statut de partener de dialog social reprezentativ la nivel național. Membrii săi, peste 4.200 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin, au aproape jumătate de milion de angajați și generează 30% din PIB.

Concordia este singura organizație din România care face parte din BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC) și are un birou permanent de reprezentare la Bruxelles.

„O propunere legislativă cu un asemenea impact nu poate trece în grabă, fără să știm cât costă și ce problemă rezolvă. Concordia rămâne deschisă dialogului și este pregătită să participe la o consultare publică reală, cu toți cei afectați. Înainte de orice vot, oamenii de afaceri și angajații lor merită un răspuns simplu: de ce ar fi nevoie de un avocat pentru fiecare act?”, se mai arată în comunicat.