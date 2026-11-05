Nicușor Dan ar fi intervenit cu informații pe surse, cum că va dizolva Parlamentul, pentru a pune presiune ca Guvernul Niculescu să fie votat, spune Raluca Turcan PODCASTURILE COTIDIANUL

Raluca Turcan a spus că președintele Nicușor Dan nu s-a pronunțat în urma evaluărilor agențiilor externe care au apreciat direcția impusă de Guvernul Bolojan, nu s-a pronunțat nici în momentul în care PSD și AUR au dărâmat Guvernul prin moțiune, însă a intervenit în momente favorabile social-democraților. Turcan consideră că Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea cu intenția de a rupe Partidul Național Liberal.

„În acest context, cu o astfel de direcție, nu am văzut niciun semnal dat din partea președintelui Nicușor Dan. Dar în momentul în care PSD, alături de AUR, au dărâmat Guvernul, niciun semnal nu a fost dat. Nici pe surse, nici fără surse. Deci, nici pe surse, nici direct, nu a fost dat niciun semnal.

După aceea, a fost un moment clar împotriva Partidului Național Liberal, când președintele Nicușor Dan a desemnat un om din interiorul Partidului, peste deciziile forurilor de conducere, cu intenția de a rupe PNL-ul”, a spus ea.

Întrebată de ce ar fi avut șeful statului această intenție, ea a răspuns că i s-au vândut promisiuni „PNL-isto-puciste-pesediste” că se poate reface Coaliția PSD-PNL.

„Pentru că i s-au vândut iluzii și cred că au fost oameni din Partidul Național Liberal, alături de PSD, care au lucrat împreună și au promis o variantă de ieșire după momentul dărâmării Guvernului Bolojan, printr-o refacere a colaborării PNL-PSD, dacă PNL se rupe și Partidul merge din nou în direcția PSD.

Exact cei pe care i-am văzut și care s-au exprimat în spațiul public, pentru că ei au crezut în continuare că sunt toate bune și frumoase, ne reașezăm a doua zi cu X în fruntea PNL-ului, iar desemnarea lui Adrian Veștea a fost exact în această direcție: de rupere a PNL-ului, probabil pe baza unor promisiuni PNL-isto-puciste-pesediste, că PNL-ul se va rupe”, a explicat ea.

„Cotroceniul a intervenit cu infromații pe surse pentru a încuraja votarea Guvernului Niculescu”

Deputata îl mai critică pe șeful statului că nu a dat niciun semnal nici pentru votarea Guvernului Mureșan, deși ar fi fost a doua variantă care ar fi picat, însă președintele ar fi intervenit prin informații pe surse cum că se va dizolva Parlamentul pentru a impulsiona Parlamentul să-l voteze pe Luca Niculescu.

„Și nu am văzut, până la momentul votului, niciun semnal dat pe surse sau direct că, fiind al doilea Guvern care ar putea fi respins în Parlament, președintele poate dizolva Parlamentul, așa cum s-a întâmplat pe surse la Guvernul Luca Niculescu, când ni se transmitea că, dacă nu trece nici Guvernul Luca Niculescu, atunci Parlamentul va fi dizolvat”, a spus ea.

Cotidianul: Deci, ca să fie mai clar pentru oamenii dumneavoastră, spuneți că președintele ar fi intervenit pe surse și ar fi lansat această informație cu privire la dizolvarea Parlamentului pentru ca Guvernul Niculescu să treacă, dar nu a făcut același lucru și la Siegfried Mureșan.

Raluca Turcan: Asta spun, dar e evident pentru toată lumea.

Ea insistă că Nicușor Dan ar fi putut să ia măsuri de siguranță înainte ca Guvernul Bolojan să fie dat jos.

„După aceea, președintele Nicușor Dan a impus o anumită direcție, și anume: fără AUR la guvernare. În momentul în care AUR este bun să dărâme un Guvern care duce România în direcția bună, dar nu mai este bun, brusc, să pună ceva în loc, mă întreb de ce n-am luat toate măsurile de siguranță înainte de a fi dat jos guvernul.

Și revin la un lucru pe care vi l-am spus. Atunci când au depus moțiunea PSD și AUR, am ieșit în spațiul public și am spus:<<Mai gândiți-vă, mai luați-vă un răgaz…Mai analizați dacă este oportun să depuneți moțiunea de cenzură>>.

Ar fi putut fi date semnale, așa cum am spus, pe surse sau direct, că acel Guvern merită să rămână în funcție. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, a fost o tăcere totală”, a spus el.

La ce moment se referă Raluca Turcan

Pe 13 octombrie, presa relata, citând surse apropiate președintelui Nicușor Dan, că în cazul în care Luca Niculescu nu primește susținerea Parlamentului, ar putea fi declanșate alegerile anticipate.