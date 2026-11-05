Se lansează Acasa.ro, proiectul Profit.ro care propune un nou standard pe piața imobiliară din România

Cumpărarea sau închirierea unei locuințe presupune timp, documentare și alegeri cu impact pe termen lung. Acasa.ro pornește de la această realitate și aduce în prim-plan proprietăți atent selectate și parteneri validați, pentru ca utilizatorii să poată evalua ofertele și să ia decizii mai bine fundamentate.

Platforma se adresează cumpărătorilor, chiriașilor și investitorilor interesați de segmentul rezidențial. Fie că își caută prima locuință, o casă pentru familie sau o proprietate pentru investiție, aceștia au acces la oferte prezentate de profesioniști verificați.

Selecția face diferența

Pe Acasa.ro nu sunt publicate anunțuri direct de la persoane fizice și nici oferte de proprietăți comerciale. Platforma se concentrează exclusiv pe apartamente, case și terenuri rezidențiale, iar accesul brokerilor și dezvoltatorilor presupune un proces de validare.

Această abordare urmărește să reducă timpul petrecut printre anunțuri irelevante și să ofere mai multă încredere în cei care prezintă proprietățile. În cazul proiectelor noi, validarea dezvoltatorilor reprezintă o componentă importantă a selecției.

Obiectivul este o experiență în care relevanța ofertelor și profesionalismul partenerilor contează mai mult decât numărul anunțurilor, iar căutarea unei locuințe începe cu o selecție construită cu atenție.

Vizibilitate dincolo de platformă

Pentru brokeri și dezvoltatori, Acasa.ro este un spațiu în care profesionalismul este pus în valoare, inclusiv prin accesul la oportunități suplimentare de promovare.

Anunțurile promovate sunt distribuite și în afara platformei, în publicații de business și pe social media, pentru a ajunge la potențiali cumpărători interesați de piața imobiliară. Astfel, prezența pe Acasa.ro poate fi completată de expunerea în fața unui public relevant pentru ofertele rezidențiale.

Lansarea platformei extinde ecosistemul Profit.ro în zona imobiliară, alături de conținutul editorial, prezența TV, evenimentele de business și serviciul de abonamente Profit Insider.

Despre Profit.ro și Grupul Clever Media

Cu aproximativ 3 milioane de cititori unici lunar și 15 luni consecutive pe primul loc în presa de business din România, potrivit datelor prezentate de SATI, Profit.ro contribuie la agenda publică prin informații exclusive și analize relevante, iar articolele sale au contribuit inclusiv la schimbarea unor legi.

Profit.ro face parte din Grupul Clever Media, care reunește televiziuni precum Prima TV, Prima News și Prima Sport, canale tematice și publicații online din domenii precum actualitate, economie, sport, sănătate și agricultură.

Proprietăți atent selectate. Parteneri validați. O experiență imobiliară diferită pe Acasa.ro.