VIDEO Tunelul Momaia, la un pas de deschidere. Ce teste au fost făcute

Verificările au vizat ventilația pentru evacuarea fumului și echipamentele de monitorizare, iar tronsonul ar urma să fie deschis înainte de termenul contractual din februarie 2027.

Liliana Vornicu
VIDEO Tunelul Momaia, la un pas de deschidere. Ce teste au fost făcute

Sursa foto: Facebook

Verificările au vizat ventilația pentru evacuarea fumului și echipamentele de monitorizare, iar tronsonul ar urma să fie deschis înainte de termenul contractual din februarie 2027.

CNAIR și Inspectoratul pentru Situații de Urgență au verificat sistemele de siguranță din tunelul Momaia, aflat pe Secțiunea 4 Tigveni-Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Testele fac parte din pregătirile pentru darea în circulație a tronsonului, prevăzută pentru acest an.

Ce s-a testat în tunel

Una dintre verificări a privit instalația de ventilare de mare capacitate, care are rolul de a scoate fumul din galerii dacă izbucnește un incendiu.

Specialiștii au urmărit, de asemenea, dacă senzorii, camerele și restul echipamentelor lucrează împreună, așa cum ar trebui într-o situație de urgență.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a explicat că rezultatele vor fi folosite atât la stabilirea procedurilor de intervenție, cât și la decizia de deschidere a tunelului.

Simularea unui incident, pasul următor

Înaintea deschiderii, mai e programat un exercițiu pe teren, la care vor lua parte personalul și forțele de intervenție. Acesta va reproduce un „eveniment real în interiorul tunelului”.

Lung de aproximativ 1,35 kilometri, Momaia este primul tunel de autostradă construit în România și are peste 2.500 de senzori și camere inteligente.

Deschidere mai devreme decât prevede contractul

Pe întreaga secțiune, de 9,86 kilometri, lucrările s-au încheiat, iar pe cele 12 poduri, pasaje și viaducte au fost așternute asfaltul, marcajele și parapetele.

Darea în folosință este planificată înainte de februarie 2027, data stabilită prin contract. Odată deschis, tronsonul va permite circulația pe aproximativ 54 dintre cei 122 de kilometri ai A1 Sibiu-Pitești.

De la străpungerea galeriilor la termenul de deschidere

Săparea tunelului Momaia s-a încheiat în aprilie 2025, când a fost străpunsă a doua galerie, pe sensul Sibiu-Pitești, după ce prima fusese finalizată pe 3 martie. Secțiunea 4 a fost construită de compania austriacă PORR, în baza unui contract de 1,678 miliarde de lei fără TVA, finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Ministrul Transporturilor, Ștefan Popa, a anunțat la sfârșitul lunii octombrie, la o vizită pe șantier, că circulația ar urma să fie deschisă la finalul lui noiembrie. Anterior, secretarul de stat Horațiu Cosma estimase deschiderea în octombrie. Deschiderea depinde însă și de legătura cu DN73C, prin noul DN73G, unde lucrările depășeau 80% la 27 octombrie, potrivit CNAIR.

Citește și: Tunelul Momaia de pe autostrada Sibiu-Pitești, confundat de ministrul Transporturilor cu actorul Jason Momoa VIDEO

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro