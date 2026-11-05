JD Vance spune care sunt cele patru motive pentru care republicanii au pierdut alegerile

JD Vance a găsit patru motive pentru care republicanii au fost înfrânți de democrați. Printre acestea se numără războiul cu Iranul, creșterea costului vieții și relația SUA cu Israelul.

Vicepreședintele american a explicat că, înaintea scrutinului, echipa republicană era optimistă în privința prezenței la vot. Datele arătau că alegătorii partidului se mobilizaseră, în ciuda sondajelor care arătau victoria democraților.

„Principala problemă nu este prezența la vot. Principala problemă este că mulți dintre cei care au votat pentru Trump/Vance în 2024 au votat pentru democrați în 2026”, a scris JD Vance pe X.

Cele patru motive pentru care republicanii au pierdut

Vance a scris că a discutat cu un specialist, care anticipase o înfrângere a republicanilor cu 13 puncte procentuale la nivelul votului național pentru Congres. Acesta analizase comportamentul alegătorilor care îl susținuseră pe Trump în 2024, dar care intenționau să schimbe tabăra în 2026.

Specialistul i-a întrebat ce ar trebui să se schimbe pentru a reveni în tabăra republicană. Potrivit lui Vance, aproape toate răspunsurile s-au concentrat în jurul a patru nemulțumiri:

Încheierea războiului – alegătorii vor oprirea conflictului cu Iranul Costul vieții și inflația – americanii cer măsuri pentru reducerea presiunii financiare asupra gospodăriilor Prioritizarea intereselor SUA – alegătorii vor ca administrația să pună America pe primul loc. Schimbarea relației cu Israelul – o parte dintre foștii susținători republicani cer revizuirea relațiilor dintre Washington și Israel

„Alegătorii noștri s-au prezentat la vot. Iar cele patru motive de mai sus explică de ce mulți dintre ei au votat pentru democrați”, a afirmat vicepreședintele american.

Vance a recunoscut și că mesajele economice ale republicanilor nu au fost suficient de convingătoare în ultimele săptămâni de campanie. Cu toate acestea, consideră că principalul motiv al înfrângerii este conflictul cu Iranul.

JD Vance: „Motivul pentru care am pierdut este războiul”

Vicepreședintele a insistat că republicanii trebuie să recunoască impactul războiului asupra rezultatului electoral, în loc să caute explicații în alte direcții.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus asta aseară”, a transmis Vance.

Acesta a făcut referire și la pierderea controlului asupra Senatului, sugerând că susținătorii conflictului trebuie să își asume inclusiv consecințele politice ale acestuia.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a meritat, atunci faceți-o. Argumentați că a fost un preț care a meritat plătit. Indiferent dacă sunteți sau nu de acord, măcar aceasta este o poziție sinceră”, a declarat vicepreședintele.

Donald Trump a recunoscut, la rândul său, că războiul cu Iranul a contribuit la rezultatele slabe ale republicanilor, inclusiv prin efectele sale asupra prețurilor la carburanți. Președintele american și-a apărat însă decizia de a declanșa conflictul.

Vicepreședintele respinge ideea unei amnistii pentru imigranții fără acte

În același mesaj, JD Vance a avertizat că înfrângerea electorală va provoca dispute în interiorul Partidului Republican. El a anticipat că unii politicieni vor propune schimbarea politicilor privind imigrația, inclusiv acordarea unei amnistii persoanelor care locuiesc ilegal în Statele Unite.

Vicepreședintele s-a declarat deschis la modificarea modului în care sunt aplicate regulile privind imigrația. A oferit drept exemplu intensificarea controalelor asupra companiilor care angajează lucrători fără drept legal de muncă. În schimb, a respins categoric ideea unei amnistii.

În final, Vance le-a transmis un mesaj alegătorilor republicani nemulțumiți de rezultatul scrutinului și i-a îndemnat să continue să se implice politic.

„Rămân optimist în privința țării noastre. Celor care sunt furioși și vor să spună «V-am spus eu», le transmit: aveți dreptate, ne-ați avertizat. Folosiți această energie pentru a alege republicani care vă împărtășesc viziunea asupra lumii”, a afirmat vicepreședintele.