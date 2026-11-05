Luminițele de Crăciun din București, promise până pe 27 noiembrie. Ce instalații se mai cumpără și se închiriază, pentru peste 8 milioane de lei

CM Iluminat Public SRL vrea să cumpere 745 de perdele luminoase și să închirieze aproape 5.000 de decorațiuni festive, deși calendarul licitațiilor din SICAP se întinde până în februarie 2027.

Liliana Vornicu
Luminițele de Crăciun din București, promise până pe 27 noiembrie. Ce instalații se mai cumpără și se închiriază, pentru peste 8 milioane de lei

CM Iluminat Public SRL vrea să cumpere 745 de perdele luminoase și să închirieze aproape 5.000 de decorațiuni festive, deși calendarul licitațiilor din SICAP se întinde până în februarie 2027.

Primăria Capitalei promite că, în această iarnă, Bucureștiul va fi decorat cu 6 milioane de luminițe de Crăciun. Pentru o parte dintre instalații, compania municipală de iluminat public a lansat abia acum două licitații, de cumpărare și de închiriere, cu o valoare estimată totală de peste 8 milioane de lei. Termenele de evaluare afișate în SICAP ajung însă până în februarie 2027, după încheierea sărbătorilor.

Ce există deja în depozit și ce lipsește

Încă de pe 28 octombrie, Primăria Capitalei a anunțat că a început montarea luminițelor aflate deja în depozitul CM Iluminat Public SRL. În aceeași postare, municipalitatea a vorbit despre cele 6 milioane de luminițe pregătite pentru oraș.

Stocul propriu al companiei nu acoperă însă tot necesarul, astfel că o parte dintre echipamente urmează să fie cumpărate, iar altele închiriate, potrivit București.ro.

Două licitații pornite în aceeași zi

Prima procedură, demarată pe 26 octombrie, privește achiziția a 745 de perdele luminoase, care adună în total 409.750 de LED-uri, la o valoare estimată de 1.996.600 de lei. Compania a lansat și a doua licitație, estimată la 6.055.440 de lei, prin care caută firmele de la care să închirieze elemente de iluminat festiv.

Împreună, cele două proceduri însumează o valoare estimată de 8.052.040 de lei.

Unde ajung decorațiunile închiriate

Târgul de Crăciun din Piața Constituției urmează să primească 1.000 de șiruri luminoase, 2.500 de țurțuri LED de exterior și 150 de figurine luminoase 2D/3D cu motive de iarnă.

Decorațiunile luminoase suspendate sunt împărțite între Calea Victoriei, unde sunt prevăzute 84, și bulevardele Magheru și Bălcescu, care vor avea 45.

Bulevardul Aviatorilor va fi împodobit cu 900 de plase luminoase, iar pe Bd. Unirii sunt planificate 9 ansambluri 3D, în formă de brad sau con.

Pentru bulevardele Constantin Prezan și Libertății, compania a cerut 100 de figurine luminoase cu stele și fulgi, iar copacii de pe spațiul verde central al Bd. Lascăr Catargiu vor fi decorați cu 44 de figurine 3D.

În total, lista cuprinde 4.832 de elemente de iluminat festiv care ar urma să fie închiriate, de la șiruri luminoase și țurțuri LED până la figurine și ansambluri tridimensionale, arată sursa citată.

Un calendar care trece de sărbători

Ambele proceduri, și cea de cumpărare, și cea de închiriere, sunt organizate ca licitații deschise. La momentul documentării, în SICAP nu fusese publicată nicio solicitare de clarificări, iar etapa de evaluare a eventualelor oferte se întinde, conform aceleiași platforme, până în februarie 2027.

Pornind de la aceste termene, București.ro a întrebat Primăria Capitalei și CM Iluminat Public SRL dacă instalațiile sunt cumpărate, respectiv închiriate pentru iarna aceasta.

Publicația a vrut să afle și dacă timpul rămas ajunge pentru desemnarea câștigătorilor, semnarea contractelor, livrarea echipamentelor și montajul lor.

Explicația PMB: termene maxime, nu durata reală

În răspunsul transmis, Primăria Capitalei a arătat că ambele proceduri vizează echipamentele necesare iluminatului festiv din sezonul de iarnă 2026-2027.

Achiziția instalațiilor este finanțată din fondurile proprii ale companiei și figurează în planul ei de investiții, iar echipamentele cumpărate vor reface și completa stocul propriu al CMIPB, fără cheltuieli din bugetul Municipiului București, potrivit municipalității.

Despre calendarul din SICAP, primăria a precizat că termenele afișate „reprezintă termenele maxime prevăzute pentru etapa de evaluare a ofertelor financiare. Însă nu reprezintă o estimare a duratei efective de evaluare”.

„Compania va finaliza evaluarea ofertelor până la jumătatea lunii noiembrie, iar montarea instalațiilor va fi finalizată până la 27 noiembrie”, a transmis Primăria Capitalei.

Aproximativ 12 zile pentru contracte, livrare și montaj

PMB susține, așadar, că evaluarea va dura mult mai puțin decât indică SICAP și că procedurile vor avansa rapid. Nu este însă sigur că societatea municipală va reuși să se încadreze în acest calendar, mai notează București.ro.

Odată încheiată evaluarea ofertelor, urmează atribuirea și semnarea contractelor, apoi livrarea și montarea instalațiilor. Dacă evaluarea se termină la jumătatea lui noiembrie, pentru toți acești pași ar rămâne cam 12 zile, pentru ca termenul de 27 noiembrie anunțat de Primăria Capitalei să fie respectat.

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