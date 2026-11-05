Cât timp vom mai vorbi despre Călin Georgescu și ce rol va juca în viitoarele alegeri: „El a rămas o cauză nedemonstrată a statului român” ANALIZĂ

Consultantul politic Adrian Zăbavă consideră că figura lui Călin Georgescu este încă atât de prezentă în spațiul public, iar fostul candidat se bucură de atâta susținere în rândul oamenilor, în primul rând, din cauză că anularea alegerilor, pentru care autoritățile nu au venit cu argumente puternice, a ajutat la „victimizarea” acestuia.

„În primul rând, pentru că el a rămas o cauză nedemonstrată a statului român. O problemă nerezolvată a statului român. Și mă refer aici, în primul rând, la modul în care instituțiile statului nu au explicat, pe înțelesul unui public larg, de ce a fost nevoie de anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Asta a dus implicit la o victimizare a lui Călin Georgescu și la continuarea și creșterea cultului Georgescu.

La momentul noiembrie 2024, fără doar și poate, Georgescu nu era în poziția sau nu avea făurită statuia de care are parte astăzi. Pentru că tot ceea ce s-a întâmplat după noiembrie 2024 n-a făcut decât să îl crească pe Călin Georgescu. Asta în primul rând”, a motivat el.

Cum anularea alegerilor l-a dus pe cai mari

Adrian Zăbavă mai crede că pe lângă anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, instituțiile statului au gestionat deficitar și problemele de natură penală ale fostului candidat.

„Pentru că și în acest caz, modul în care anchetele s-au desfășurat, cauzele identificate, timpul mare petrecut de la posibila producere a faptei și până la deschiderea proceselor penale, anchetelor penale, toate acestea au pus sub semnul întrebării acțiunile în sine și pot fi incluse în această categorie pe care o identific drept cauză a faptului că Georgescu este astăzi încă pe cai mari.

Faptul că instituțiile statului și statul în sine nu au reușit să explice fenomenul Georgescu și să spună de ce practic a fost nevoie de anularea alegerilor.

Bineînțeles, și Administrația Prezidențială și-a asumat un rol, inclusiv prin vocea președintelui Nicușor Dan, de a explica ceea ce s-a întâmplat. Era actorul cel mai legitim să o facă. Bineînțeles că vina nu îi poate fi atribuită în totalitate”, a explicat el.

Georgescu a rămas activ

În al doilea rând, contează și că Georgescu a rămas activ politic în societate prin implicarea sa, chiar dacă indirectă.

„Fie că a fost vorba de alegerile prezidențiale din 2025, fie prin toate discuțiile sau asocierea altora cu el, mă refer aici în principal la AUR; ca să nu mai zic de recentul turneu în care intrase înainte de începerea problemelor penale, un evident turneu politico-electoral al cărui scop era creșterea vizibilității, încrederii și asocierii lui cu un profil apropiat de oameni, tolerat de oameni, iubit de oameni într-o societate care urăște practic ceilalți politicieni”, a adăugat consultantul.

De ce oamenii îl susțin, în ciuda problemelor penale? „Devin susținători și mai virulenți”

Adrian Zăbavă crede că oamenii nu se dezic de el în ciuda problemelor care ies la suprafață pentru că există o lipsă cronică de încredere a cetățenilor în instituțiile statului. Ba chiar, acuzațiile care i se aduc întăresc sentimentele oamenilor față de Georgescu.

„Ca în multe alte lucruri ce țin de comunicare, imagine, relații, încredere și așa mai departe, chestiunile sunt legate în principal de percepție și nu de realitate. Iar percepția e una construită. Oamenii care astăzi au încredere în Călin Georgescu se îndoiesc serios de toate acuzațiile care i se aduc și care i se vor aduce lui Călin Georgescu.

La asta a dus faptul că instituțiile statului nu au reușit să comunice credibil la momentul oportun și să rezolve astfel problema, pentru că o problemă tergiversată ani de zile se transformă în lipsă de încredere asupra deciziilor luate de instituțiile statului și a instituțiilor în sine.

Cei care au încredere în Călin Georgescu, cei care îl susțin, adepții lui Călin Georgescu, astăzi, nu sunt influențați în niciun fel de acuzațiile care i se aduc, poate, din contră, devin și mai virulenți susținători ai lui Călin Georgescu”, a motivat Zăbavă.

A crescut baza sa de susținători?

Adrian Zăbavă spune că dacă facem o comparație între momentul de astăzi și momentul noiembrie 2024, fără doar și poate, baza sa electorală a crescut. La momentul noiembrie 2024, Călin Georgescu era un străin pentru bună parte din societatea românească, spune el. Iar acum, oamenii sunt mult mai atașați de Georgescu și mai mobilizați, ceea ce este o consecință a tuturor motivelor expuse mai sus.

Analistul consideră că Georgescu va profita de emoția din spațiul public, care pare că nu se stinge, și o va folosi la alegerile din 2028 sau 2030. Cât de departe poate ajunge depinde, însă, de cum vor evolua problemele sale penale.

„Are tot ce-i trebuie pentru a juca un rol activ în alegerile din 2028 și 2030”

„Cred că toate aceste discuții legate de viitorul politic al lui Călin Georgescu nu pot fi decât pure speculații astăzi din cauza chestiunilor ce țin de natura penală a acuzațiilor care i se aduc.

Dacă e să facem abstracție de chestiunile penale și de posibile probleme penale, cu siguranță Călin Georgescu va juca un rol în 2028 și în 2030. Are astăzi, la sfârșitul sau în a doua parte a lui 2026, tot ce-i trebuie pentru a juca un rol activ și de prim rang în alegerile din 2028 și 2030.

Dar, și apare acest „dar” care transformă toată această discuție într-o pură speculație, el poate fi oprit în a exercita un rol direct în alegeri prin tot ceea ce se va întâmpla în justiție. În consecință, e greu de discutat acum, altfel decât în cheia faptului că Georgescu astăzi este un personaj care, prin prisma influenței și a încrederii pe care o parte a societății o are în el, natural ar avea un rol important în alegerile din 2028 și 2030, fie sub aspect electoral, adică candidând, fie prin aspectul de susținere electorală a altora care vor candida. Dar totul depinde de chestiunea de natură penală”, a explicat Zăbavă.

„Cristela Georgescu nu are anvergura lui Călin”

Adrian Zăbavă spune, despre scenariul ca soția sa, Cristela Georgescu, să-i calce pe urme și să-i preia rolul, că succesul fostului candidat nu poate fi transferat.

„Vedem în lumea largă tot felul de surogați electorali, ca să zic așa. Dar, după părerea mea, există o diferență de anvergură între cele două personaje și nu cred că ar avea același succes.

Adică Călin Georgescu are niște calități care nu pot fi egalate de soția sa, chiar dacă ea devine principalul său purtător de cuvânt și copia sa fidelă, să zic așa, reprezentantul său direct. Dar ceva din succesul lui Georgescu ține exclusiv de natura sa, de caracteristicile sale, de profilul construit, de modul de comunicare și așa mai departe. Lucruri care, după părerea mea, nu le are și ea, și nu se pot transfera la pachet.

Asta nu înseamnă că nu se va încerca până la urmă. Cu siguranță acolo există niște planuri, vor exista niște planuri în funcție de ceea ce se va întâmpla și cu chestiunile penale”, a argumentat el.

Relația dintre Georgescu și AUR

Adrian Zăbavă e de părere că Georgescu influențează acțiunile AUR, fie direct, fie indirect. AUR este împărțit în tabere privind susținerea pentru Georgescu: cei care nu l-ar vrea aproape de partid și cei care sunt influențați de fiecare cuvânt al său, ia președintele AUR nu e în niciuna dintre tabere, ci doar se folosește electoral de acesta.

„Ce putem spune este că, și asta e vizibil cu ochiul liber, în AUR există tabere pro și contra Călin Georgescu. Iar asta afectează viața partidului, fără doar și poate.

Există oameni de genul Petrișor Peiu sau alții, această aripă mai conservatoare și mai aproape, într-o oarecare măsură, de establishment, mai puțin extremistă, să zic așa, care nu îl percep nici de niciun fel drept lumina în mișcarea de extremă dreapta din România, și nici nu cred în el.

De partea cealaltă, există o parte a AUR pentru care, fără doar și poate, doar Călin Georgescu contează. Oameni care au fost alături de el în turneul său, oameni care organizează lucruri, care probabil și finanțează într-un fel sau altul, sau ei finanțează acțiunile într-un fel sau altul, care coordonează fanii și așa mai departe. Aceea cu siguranță că, după părerea mea, ar părăsi AUR dacă Călin Georgescu le-ar transmite asta. Deci acțiunea lor politică e dependentă total de deciziile sau de hotărârile lui Călin Georgescu și asta influențează AUR într-un fel sau altul.

„Calculul politic arată că o depărtare de Georgescu ar fi distructivă pentru Simion”

Între cele două tabere cred că se află George Simion, despre care s-a speculat că nu ar avea o relație extraordinară cu Călin Georgescu sau că lucrurile s-au întâmplat de cele mai multe ori forțate de interesul politic, ceea ce probabil așa a și fost, chestiuni vizibile inclusiv în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.

Dar probabil cercetările, calculul politic arată atât lui George Simion că o depărtare de Călin Georgescu, mai ales în situația în care se află Georgescu astăzi, ar fi distructivă pentru George Simion și astăzi îl vedem drept un susținător feroce al lui Călin Georgescu, făcând din acest subiect unul și mai important pe agenda sa de când cu arestarea lui Georgescu și multiplele sale anchete penale”, a conchis analistul.