Numărul doi din Pentagon, subsecretarul american al Apărării Elbridge Colby, a discutat astăzi cu președintele Nicușor Dan, și alți reprezentanți din Apărare, la Palatul Cotroceni.

Ce a solicitat România

Elbridge Colby este șeful politicii de apărare din cadrul Pentagonului, implicat direct în reevaluarea prezenței trupelor americane pe continentul european.

În discuția de astăzi, România le-a propus oficialilor americani să suporte costurile adiționale generate de prezența militarilor SUA pe teritoriul țării – de exemplu – costurile cu combustibilul. Acest lucru înseamnă asigurarea unor condiții mai bune pentru militari.

România dorește suplimentare efectivelor americane, dar rămâne de văzut dacă va fi acceptat.

Suma a fost deja discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, este sustenabilă, iar Executivul are banii pentru astfel de cheltuieli.

Momentan, însă, autoritățile române nu cunosc clar perspectiva partenerului american cu privire la prezența militară în România.

Până pe 6 noiembrie, Elbridge Colby va întocmi un raport pe care sa il prezinte lui Pete Hegseth, secretarul Apărării, urmând ca la începutul lunii decembrie, președintele Donald Trump să ia decizia finală.

Ce a transmis, oficial, președintele Nicușor Dan

„Mi-a făcut plăcere să îl primesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe subsecretarul de stat pentru politică al Departamentului Războiului, Elbridge Colby @USWPColby, pentru discuții privind situația de securitate în Marea Neagră, eforturile României de a promova stabilitatea în această regiune expusă, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe cu care ne confruntăm împreună.

L-am mulțumit lui @USWPColby și întregii Administrații a Statelor Unite pentru contribuția lor importantă la securitatea României și am reafirmat că România rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, ca aliat indispensabil și de încredere, care contribuie la descurajarea regională a Statelor Unite și la proiectarea puterii americane în regiunea Mării Negre și dincolo de aceasta.

România se confruntă cu întregul spectru al amenințărilor hibride, de la atacuri cibernetice și sabotaje până la incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii intense de dezinformare.

Marea Neagră este în prezent una dintre cele mai periculoase și volatile regiuni maritime din punct de vedere strategic, confruntându-se cu o escaladare serioasă și cu o expunere semnificativă la efectele de propagare ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Am subliniat că România depune eforturi și alocă resurse substanțiale pentru gestionarea riscurilor grave și a consecințelor acestui mediu de securitate aflat în deteriorare, în special a impactului asupra libertății de navigație și a infrastructurii energetice critice.

În același timp, contează pe angajamentul continuu al Statelor Unite și al aliaților noștri. O prezență economică și militară americană mai puternică în România este de importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice durabile”, a transmis Nicușor Dan.

Context

Luna trecută, Bloomberg a scris că România este dispusă să suporte o parte din cheltuielile pentru staționarea militarilor americani pe teritoriul său. Oferta vine înainte ca Pentagonul să decidă dacă va reduce din nou numărul trupelor SUA din Europa. Bucureștiul încearcă astfel să păstreze prezența militară americană, într-un moment în care tensiunile din Marea Neagră sunt în creștere.

România urmează astfel exemplul Poloniei și al statelor baltice, care propun facilități financiare pentru menținerea militarilor americani. În prezent, aproximativ 1.000 de soldați americani sunt staționați în România, în bazele de la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii. În 2025, România a devenit prima țară europeană vizată de retragerile de trupe decise de administrația Donald Trump. Washingtonul a renunțat atunci la rotația unei brigăzi americane prin baza Mihail Kogălniceanu.

Până la finalul acestui an, Pentagonul trebuie să încheie evaluarea prezenței militare americane în Europa. În urma acestei analize, Statele Unite ar putea decide noi reduceri de personal.

România pregătește investiții de 4 miliarde de euro la Mihail Kogălniceanu

Pe lângă oferta de a contribui la cheltuielile trupelor americane, Bucureștiul are în vedere extinderea bazei Mihail Kogălniceanu. Potrivit Bloomberg, autoritățile române vor să aloce aproximativ 4 miliarde de euro până în 2040 pentru modernizarea și dezvoltarea bazei militare. Lucrările ar urma să permită găzduirea unui număr mai mare de soldați americani și din alte state NATO. Totodată, militarii ar beneficia de condiții mai bune. Anterior, Ministerul Apărării estimase costurile modernizării la 2,5 miliarde de euro, pentru o capacitate de până la 10.000 de militari.

În paralel, România intenționează să crească bugetul apărării de la aproximativ 2,5% la 5% din PIB, conform obiectivelor NATO.