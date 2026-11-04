Democrata Marcy Kaptur a câștigat al 23-lea mandat în Congresul SUA. „Aceste alegeri sunt despre următoarea generație”

Cursa a fost anunțată la începutul lunii noiembrie, Kaptur fiind în frunte cu o cotă de 53%-47%. Rezultatele au fost foarte lente din cauza problemelor din comitatul Lucas.

Ana Dima
Democrata Marcy Kaptur a câștigat al 23-lea mandat în Congresul SUA. „Aceste alegeri sunt despre următoarea generație”

Cursa a fost anunțată la începutul lunii noiembrie, Kaptur fiind în frunte cu o cotă de 53%-47%. Rezultatele au fost foarte lente din cauza problemelor din comitatul Lucas.

Reprezentanta democrată americană Marcy Kaptur, cea mai longevivă femeie din istoria Congresului, a câștigat al 23-lea mandat într-o revanșă împotriva fostului deputat republican Derek Merrin, potrivit CNN și NBC News.

Cursa a fost anunțată la începutul lunii noiembrie, Kaptur fiind în frunte cu o cotă de 53%-47%. Rezultatele au fost foarte lente din cauza problemelor din comitatul Lucas.

A doua înfruntare cu Merrin

Este a doua oară când Kaptur și Merrin se confruntă pentru controlul celui de-al 9-lea district congresional din nord-vestul statului Ohio.

Aceasta este a doua oară când Kaptur și Merrin se confruntă pentru controlul celui de-al 9-lea district congresional din nord-vestul statului Ohio. Kaptur a învins-o pe Merrin cu mai puțin de 2.400 de voturi în 2024, conform rezultatelor alegerilor pentru secretarul de stat din Ohio.

„Aceste alegeri sunt despre următoarea generație”, a declarat Kaptur la un miting din Noaptea Alegerilor, înainte ca mulțimea să izbucnească în scandări precum „SUA” și „Kaptur”.

Kaptur a vorbit la petrecerea de după miezul nopții a alegerilor democrate din comitatul Lucas și a spus că prezența la vot a fost cea mai bună din ultimii 28 de ani.

Primul mandat, în 1982

Aflată pe podium în fața democraților din comitatul Lucas, cu un buchet de floarea-soarelui în mână, ea a spus că florile semnifică speranța pentru victoriile democraților din Ohio.

„Aceste alegeri sunt despre următoarea generație”, a spus Kaptur, înainte ca mulțimea să izbucnească în scandări precum „SUA” și „Kaptur”.

Președintele Partidului Democrat din comitatul Lucas, Schuyler Beckwith, a vorbit în jurul orei 1 dimineața, spunând că partidul local are multe de sărbătorit.

Aleasă pentru prima dată în 1982, Marcy Kaptur deține recordul pentru cea mai lungă activitate a unei femei în istoria Congresului american.

Democrații vor prelua majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, într-o victorie răsunătoare și istorică, potrivit proiecțiilor CNN.

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