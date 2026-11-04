Schimbare de putere la Washington. Partidul Democrat poate obține controlul ambelor camere ale Congresului după 22 de luni

Partidul Democrat va prelua controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului american. Această victorie istorică obținută la alegerile intermediare din 2026 a fost anunțată conform primelor proiecții CNN.

Partidul Democrat a profitat de scăderea popularității președintelui Donald Trump pentru a-și asigura o pârghie majoră de putere. Prin această majoritate, democrații vor putea ține în frâu administrația de la Casa Albă în ultimii doi ani de mandat prezidențial.

Victorii democrate în teritorii republicane

Democrații au reușit să câștige chiar și în teritorii recunoscute ca fiefuri puternic republicane. Ei au obținut victorii în alegeri statale pe care nu le mai câștigaseră de zeci de ani. Printre succesele notabile se numără obținerea unui loc în Senat în Carolina de Sud. Acolo, Donald Trump câștigase cu un avans de 18 procente la alegerile din 2024.

De asemenea, democrații au obținut un loc în Texas, stat care nu mai votase pentru un senator democrat din 1994. O altă victorie surprinzătoare a venit din statul Kansas, care nu a mai trimis un democrat în Senat din 1932. Democrații au reușit să își asigure victorii și în state precum Ohio și Iowa.

Schimbarea majorității în Congresul american încheie o perioadă politică tumultoasă de 22 de luni. Potrivit analiștilor CNN, doar de două ori în ultimii 50 de ani s-a schimbat controlul ambelor camere în același ciclu electoral. Nemulțumirile alegătorilor au fost alimentate de factori economici și decizii de politică externă.

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Principalii declanșatori par a fi inflația, tarifele impuse de administrație, tensiunile cu Iranul și îngrijorările legate de comportamentul președintelui. Sondajele la ieșirea de la urne arată că peste 60% dintre alegători dezaprobă politicile actuale. Două treimi dintre respondenți consideră că situația economică s-a înrăutățit.

Implicații politice și blocaje instituționale

Victoria Partidului Democrat în Camera Reprezentanților era așteptată de analiștii politici. Democrații aveau nevoie de doar trei locuri pentru a obține majoritatea simplă.

Tradiția politică americană arată că partidul președintelui în exercițiu tinde să piardă locuri în alegerile de la jumătatea mandatului. Cu toate acestea, preluarea controlului asupra Senatului a depășit așteptările și încununează o campanie electorală intensă.

Dimensiunea exactă a majorităților democrate va fi stabilită după finalizarea numărării tuturor voturilor. Noua structură de putere va limita drastic capacitatea democraților de a-și impune agenda proprie, din cauza dreptului de veto prezidențial și a pragului de 60 de voturi necesar în Senat. Totuși, controlul legislativ le conferă democraților o putere reală de a bloca politicile Casei Albe.

Aceștia vor deține instrumentele necesare pentru a declanșa investigații și pentru a emite citații oficiale. De asemenea, controlul Senatului le va permite să blocheze numirile judiciare propuse de Donald Trump, inclusiv o eventuală nominalizare pentru Curtea Supremă.