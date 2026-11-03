Autoritățile iau în calcul prelungirea schemei de plafonare a prețurilor la gaze naturale și analizează noi măsuri pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili, spune ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

„Avem în calcul prelungirea schemei la gaze. Avem cantități sub ceea ce consumăm. Pentru a ajunge în piața liberalizată e nevoie de 12 luni”, a declarat Dumitru Chisăliță, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

El spune că prioritară este găsirea acelor mecanisme prin care consumatorii vulnerabili să poată face față costurilor cu energia în sezonul rece.

„Ne-am propus să trecem această iarnă. Suntem într-o situație deloc favorabilă, care, din păcate, nu s-a mai întâlnit în ultimii ani. Consumatorul vulnerabil a fost mai puțin vizualizat și, ca atare, ne interesează într-un mod explicit să găsim modalități de a ajuta consumatorul vulnerabil.

Deocamdată, schema existentă pleacă de la acest venit, venitul pe care îl are un membru al familiei la nivel de lună. Luăm în considerare analiza acestui voucher, pentru că ele trebuie să fie în concordanță cu realitățile care sunt în momentul de față. Primul element e să avem capacitate de producție.”

Dificultăți de echilibru între disponibil și consum

România se confruntă cu dificultăți legate de echilibrul dintre cantitățile disponibile și consum, iar trecerea la o piață complet liberalizată ar necesita o perioadă de pregătire.

Oficialul a avertizat că o abordare diferită ar putea genera probleme asemănătoare celor întâlnite pe piața energiei electrice.

În opinia sa, o perioadă de tranziție ar permite adaptarea pieței și reducerea riscului unor variații puternice de preț.

Plafonarea prețurilor la gaze în 2027 nu este garantată, iar facturile viitoare vor depinde de cadrul legislativ aplicabil, de ofertele furnizorilor și de consumul fiecărei gospodării.

Până când este valabilă plafonarea

Ordonanța care plafonează prețurile pentru consumul clienților casnici se aplică până la 31 martie 2027.

În lipsa unei noi măsuri, condițiile de furnizare după expirarea actualului mecanism vor depinde de legislația aplicabilă și de contractele încheiate cu furnizorii.

Dacă autoritățile decid continuarea schemei, vor trebui stabilite atât perioada de aplicare, cât și prețurile și categoriile de consumatori vizate.

Ce ar însemna prelungirea plafonării

Prelungirea unui mecanism de protecție a prețurilor ar putea reduce riscul unor scumpiri bruște, mai ales pentru gospodăriile care utilizează gaze naturale pentru încălzire.

Totuși, prețul final al facturii depinde de mai mulți factori, inclusiv de cantitatea consumată.

O familie care folosește gaze pentru încălzirea locuinței poate avea un consum mult mai mare în lunile de iarnă decât în timpul verii.

Prin urmare, chiar și în condițiile menținerii unui preț reglementat sau protejat, factura totală poate crește odată cu consumul.

O eventuală prelungire a plafonării nu ar însemna automat facturi identice de la o lună la alta.

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