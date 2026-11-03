Diana Buzoianu, despre balastierele ilegale din Olt: Inspectorii care le-au descoperit, fără drept de a conduce mașinile de serviciu

Inspectorilor nu le-au fost oferite explicații cu privire la această decizie.

Mihai Dima
Diana Buzoianu, despre balastierele ilegale din Olt: Inspectorii care le-au descoperit, fără drept de a conduce mașinile de serviciu

Inspectorilor nu le-au fost oferite explicații cu privire la această decizie.

Inspectorii care au descoperit balastierele ilegale din județul Olt răspund acum pentru controalele pe care le-au efectuat. Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, susține că au fost lăsați fără dreptul de a mai folosi mașinile de control.

Respectivele autoturisme erau folosite tocmai pentru a face verificări, conform fișei postului.

Diana Buzoianu, fost ministru al Mediului, a reclamat situația inspectorilor Administrației Bazinale Jiu, într-o postare pe Facebook.

„Inspectorii care au descoperit balastiera ilegală de la Olt tocmai au primit decizia de a le fi luate mașinile ca să nu mai poată face controale”, susține fostul ministru al Mediului.

Balastierele ilegale din Olt, urmări asupra inspectorilor

Diana Buzoianu susține că retragerea dreptului de a mai conduce autoturismele de serviciu a fost semnată de actualul director al Administrației Bazinale Jiu, Daniel Naicu.

Naicu a fost numit la conducerea instituției odată cu revenirea în fruntea Administrației Naționale Apele Române a lui Doru Cazan. Acesta a fost demis de Diana Buzoianu imediat ce scandalul balastierelor ilegale a izbucnit.

„Domnul Cazan, însănătoșit miraculos odată cu venirea PSD în minister, i-a făcut cadou PSD-ului o repunere în funcția de director la Administrația Bazinală Jiu, în persoana consilierului județean PSD Daniel Naicu.
Domnul Naicu plătește și el polițele. De câteva zile a luat dreptul de a mai folosi mașinile în control fix de la inspectorii care au făcut controale la Olt și au descoperit balastierele ilegale”, a mai scris Diana Buzoianu.

Natalia Intotero, declarații despre acest fenomen

Fostul ministru al Mediului atrage atenția și asupra altei situații.

Aceasta relatează despre o declarație a actualului ministru al Mediului, Natalia Intotero, în legătură cu acest subiect.

„Controalele vor continua împotriva balastierelor ilegale”, a declarat Natalia Intotero.

Cum au fost descoperite balastierele ilegale

Un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului, condus la momentul respectiv de Diana Buzoianu, precizează despre exploatările ilegale de agregate minerale în județul Olt.

În urma acestei activități ilegale, statul ar fi fost prejudiciat cu 20 de milioane de lei.

 

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