Acuzații de trădare pentru fosta purtătoare de cuvânt a lui Zelenski. Iulia Mendel face propagandă Rusiei

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul Procurorului General au acuzat-o marți pe Iulia Mendel, fosta purtătoare de cuvânt a președintelui Volodimir Zelenski, de trădare.

Serviciul secret ucrainean o acuză, în lipsă, pe Mendel că desfășoară „activități informaționale și subversive împotriva Ucrainei” și că „justifică regimul Kremlinului și războiul total” împotriva țării.

„În urma unor măsuri cuprinzătoare și a unor expertize relevante, s-a stabilit că, în declarațiile sale publice și postările de pe rețelele de socializare, Mendel discreditează Ucraina la nivel internațional și justifică regimul de la Kremlin și războiul de amploare pe care acesta l-a lansat împotriva țării noastre”, a declarat SBU, citat de Kiev Post.

Mendel, care a fost purtătorul de cuvânt al lui Zelenski din 2019 până în 2021 înainte de a deveni unul din criticii președintelui ucrainean, l-a numit „dictator”.

De asemenea, ea a făcut o serie de afirmații neconfirmate și, în unele cazuri, înșelătoare, care reflectă narațiunile rusești.

Acuzațiile au fost formulate în lipsă pentru că Mendel se află în străinătate. Vinovăția ei trebuie dovedită în instanță.

Discurs prorus

În luna mai, Mendel a apărut în podcastul comentatorului american Tucker Carlson, care a promovează discursuri proruse.

În timpul interviului, ea l-a criticat pe Zelenski și l-a numit „principalul obstacol în calea păcii”, deși Rusia și nu Ucraina este cea care refuză în mod repetat să încheie războiul împotriva Ucrainei.

Apariția a avut loc la doar patru ani după ce Mendel a publicat o carte în care îl laudă pe Zelenski.

În septembrie, ea a vorbit și la un eveniment organizat de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) din Germania. Membrii AfD au criticat anterior asistența militară acordată Ucrainei și sprijinul financiar pentru refugiații ucraineni.

„Justificare, legitimare sau negare a agresiunii armate a Rusiei împotriva Ucrainei”

Agențiile o acuză pe Mendel de trădare comisă sub legea marțială, precum și de justificare, legitimare sau negare a agresiunii armate a Rusiei împotriva Ucrainei.

Comentând acuzațiile, Mendel a spus că întregul caz se bazează pe remarcile sale publice din presa occidentală și de pe rețelele de socializare.

„Materialele pe care se bazează această suspiciune sunt declarațiile mele publice din presa occidentală și de pe rețelele de socializare – în special cele referitoare la dezvăluirile privind corupția cercului apropiat al lui Zelenski, absența libertății de exprimare și persecuția politică”, a spus ea.

„Dacă ar fi existat vreo colaborare cu rușii, exact asta ar fi scris. Nu există niciuna. Aceasta este o chestiune de libertate de exprimare”, a adăugat ea.

Zelenski a impus sancțiuni lui Mendel pe 13 septembrie.