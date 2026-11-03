Acord UE – Marea Britanie pentru eliminarea controalelor Brexit la alimente. Reintegrarea Regatului Unit în piața unică a energiei UE

Acordul de relaxare a regulilor privind importurile și exporturile de alimente va intra în vigoare în primul trimestru al anului 2028.

Ana Dima
Acord UE – Marea Britanie pentru eliminarea controalelor Brexit la alimente. Reintegrarea Regatului Unit în piața unică a energiei UE

Acordul de relaxare a regulilor privind importurile și exporturile de alimente va intra în vigoare în primul trimestru al anului 2028.

UE și Regatul Unit au finalizat acordul de eliminare a controalelor Brexit asupra importurilor și exporturilor de alimente și produse de origine animală, de la cârnați și brânzeturi la articole din piele și flori.

Acordul de relaxare a regulilor privind importurile și exporturile de alimente va intra în vigoare în primul trimestru al anului 2028, scrie The Guardian.

O serie mai amplă de mini-acorduri, care urmează să fie încheiate la un summit Regatul Unit-UE pe 20 noiembrie, ar duce, de asemenea, la o contribuție din nou a Marii Britanii la bugetul UE, ca preț al reintegrării pe o piață unică a energiei electrice.

Magazinele de delicatese vor putea din nou importa vinuri și brânzeturi

Acest lucru se va dovedi a fi un avantaj pentru exportatorii britanici de alimente, iar micii comercianți cu amănuntul din Marea Britanie, cum ar fi magazinele de delicatese, vor putea cumpăra din nou loturi mici de brânzeturi și vinuri. Până acum, era imposibil din cauza costului controalelor Brexit introduse în 2022.

Acordul sanitar și fitosanitar (SPS), convenit în luna mai, nu va fi implementat decât în ​​primul trimestru al anului 2028.

Schimbarea prim-ministrului britanic a cauzat o amânare de șase luni a celui de-al doilea summit UE-Regatul Unit, care urmează să aibă loc pe 20 noiembrie.

Exporturile de alimente britanice către UE au scăzut cu o treime de la Brexit

Luna trecută, Uniunea Națională a Fermierilor a declarat că exporturile de alimente britanice către UE s-au prăbușit cu o treime de la Brexit.

Ouăle, puiul și produsele din cartofi au fost cele mai afectate.

Un proiect al unei declarații comune, care va fi emisă de prim-ministrul britanic, Andy Burnham, și liderii UE pe 20 noiembrie, va fi discutat de ambasadorii UE la o reuniune de miercuri la Bruxelles.

Reintegrarea Regatului Unit în piața unică a energiei UE

Bunurile din Regatul Unit vor fi și ele scutite de o taxă pe poluarea cu carbon, cunoscută sub numele de mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon, deoarece blocul comunitar și Marea Britanie sunt deja aliniate în ceea ce privește emisiile.

Reintegrarea în piața unică a energiei electrice a UE este concepută pentru a ajuta la stabilizarea aprovizionării, dar va permite companiilor energetice din Regatul Unit să vândă din nou în rețelele continentale.

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