Premierul Luca Niculescu, despre o posibilă creștere a taxelor și impozitelor: Este ceva ce vom lua în discuție

Prezent în studioul TVR, premierul Luca Niculescu a vorbit despre majorarea taxelor și impozitelor existente. Șeful Executivului susține că ar fi o variantă posibilă, însă sunt necesare calcule concrete pentru a fi luată o decizie.

„Majorarea celor existente iar este ceva ce vom lua în discuție odată ce vom avea acele cifre. Cred că… depinde la ce ne referim. În niciun caz – am văzut că au existat discuții pe dublarea sau triplarea impozitelor pe locuințe – în niciun caz nu va exista aşa ceva”, a declarat Luca Niculescu, potrivit sursei citate.

În același timp, premierul s-a poziționat ferm împotriva introducerii de noi taxe.

„Am spus că am dorința fermă de a nu avea taxe și impozite noi. Am spus că este greu de suportat pentru oameni să vii din nou cu taxe şi impozite noi. Cred că există și alte modalități de a echilibra bugetul”, susține Luca Niculescu.

Luca Niculescu așteaptă calculele Ministerului Finanțelor

Șeful Executivului susține că o decizie finală va fi luată după ce Ministerul Finanțelor va prezenta calculele la care lucrează în acest moment.

„ Avem de guvernat o țară, știam care sunt provocările, mai avem de cules niște date pentru a vedea exact cum arată situația fiscală, bugetară a țării. Va exista o comunicare din partea ministrului Finanțelor relativ curând și atunci vom ști exact cum stăm. Da, România este într-o perioadă de consolidare fiscală, asta înseamnă că trebuie să trecem de la un deficit care a fost foarte mare la un deficit care să se încadreze în traseul convenit cu Comisia Europeană”, a mai spus Luca Niculescu.

Reacția ministrului Alexandru Nazare

Într-o declarație recentă, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a precizat faptul că o majorare a taxelor și impozitelor existente ar putea fi posibilă.

„Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și Parlament”, a declarat Alexandru Nazare, pentru Digi24.