Grindeanu, replică dată președintei AfD după atacul la românii din Germania. „Vina colectivă pe origine contravine valorilor UE”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a răspuns președintei partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, după ce aceasta i-a acuzat pe românii din Germania că „jefuiesc” sistemul de asistență socială.

Grindeanu i-a cerut lui Weidel să-și retragă afirmația conform căreia „imigranții din România jefuiesc” sistemul social al Germaniei și să-și ceară scuze comunității românești din Germania.

Reacția vine după ce Alice Weidel a susținut, în urmă cu o săptămână, într-o postare publicată pe 28 octombrie, că migranții români pun presiune pe sistemul social german.

Politiciana a invocat situația orașului Magdeburg, unde cheltuielile pentru ajutoare sociale acordate cetățenilor români ar fi crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro anual.

Grindeanu: Românii contribuie la asigurările sociale ca orice cetățean german

„Peste 500.000 de români lucrează legal în Germania și contribuie la asigurările sociale ca orice cetățean german”, spune Grindeanu într-o postare făcută miercuri pe Facebook, la o săptămână de la atacul șefei AfD.

„Aceasta înseamnă trei din patru români apți de muncă, o rată la fel de mare ca cea a germanilor”, spune Grindeanu.

„Peste 4.000 dintre ei sunt medici care tratează pacienți germani cu dăruire”, a spus Grindeanu, reluând un argument adus și de președintele USR, Dominic Fritz.

„Vina colectivă pe origine contravine valorilor pe care a fost construită UE. Am sperat că va rămâne îngropată sub ruinele celui de-al Doilea Război Mondial. Voi o aduceți înapoi”, a mai spus Grindeanu.

El i-a amintit șefei AfD că „UE a făcut din nou din Germania un partener egal și i-a deschis piața unică. Aceasta este moștenirea lui Adenauer” și i-a cerut să o prețuiască, să nu o submineze cu xenofobie.

„Românii merită același respect pe care îl primesc germanii în întreaga Europă. Spre deosebire de dumneavoastră, eu voi apăra drepturile germanilor care lucrează sau călătoresc în UE, așa cum îmi apăr astăzi concetățenii români”, a dat asigurări Grindeanu.

„Germanii care lucrează alături de români în fiecare zi știu că mesajul dumneavoastră nu îi reprezintă!”, a încheiat liderul PSD.

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