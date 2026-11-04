10 locuri din România care merită văzute toamna, de la Mocănița din Maramureș la mănăstirile pictate din Bucovina

Valea Vaserului, cu Mocănița prin Maramureș

Călătoria cu Mocănița face din Valea Vaserului una dintre cele mai frumoase destinații din țară, cu senzația unei întoarceri în timp, potrivit sursei citate.

Valea se află în județul Maramureș, regiune considerată printre cele mai frumoase din România. Trenul pornește din gara Vișeu de Sus și urmează cursul râului Vaser, prin inima Maramureșului, într-o plimbare de aproximativ două ore.

Pasul Rucăr-Bran, la o distanță mică de Capitală

Pentru cei aflați în București care caută o destinație din apropiere, Pasul Rucăr-Bran este o alegere potrivită pentru o escapadă. Distanța față de Capitală nu ajunge la 200 de kilometri, iar priveliștile din zona pasului sunt impresionante.

Sighișoara, cetatea medievală din patrimoniul UNESCO

Inclusă în patrimoniul UNESCO, Sighișoara figurează printre cele mai impresionante obiective de acest fel și printre principalele atracții turistice ale României.

Fondat de coloniștii sași în secolele al XII-lea și al XIII-lea, orașul este, fără îndoială, printre cele mai frumoase cetăți medievale ale Europei, arată sursa citată.

Un obiectiv care nu trebuie ratat este Turnul cu Ceas, din vârful căruia se deschide o panoramă spectaculoasă asupra orașului.

Viscri, satul transilvănean cunoscut în toată lumea

Micul sat izolat din Transilvania a căpătat notorietate internațională după ce Prințul Charles și-a cumpărat aici o casă, în 1996.

Vizitatorii pot rămâne câteva zile într-o locuință tradițională, pot intra în biserica fortificată, una dintre cele mai vechi din Transilvania și inclusă în patrimoniul UNESCO, și pot urca în turnul ei.

Plimbările prin sat și mâncărurile tradiționale gătite de localnici completează vizita, conform aceleiași surse.

Sibiu, fostă Capitală Culturală Europeană

Titlul de Capitală Culturală Europeană, primit în 2007, este justificat de numeroasele obiective ale Sibiului. Orașul se numără printre cele mai frumoase orașe medievale din România, iar toamna e un anotimp potrivit pentru o vizită.

Tunelul Iubirii, o cale ferată acoperită de vegetație

Mai puțin cunoscut, Tunelul Iubirii, situat lângă Caransebeș, în județul Caraș-Severin, merită trecut pe lista destinațiilor pentru un weekend de toamnă.

Locul este un tronson abandonat de cale ferată, într-o pădure izolată, unde coroanele copacilor s-au unit deasupra șinelor și au format un tunel natural. Turiștii îl vizitează frecvent, la fel ca perechile care vor să facă aici fotografii romantice, potrivit sursei citate.

Biertan, satul dintre dealuri și podgorii

Întemeiat în secolul al XIII-lea, Biertan este un sat idilic din județul Sibiu, așezat într-o vale cu dealuri și podgorii de jur împrejur.

În Evul Mediu, localitatea a ajuns un centru comercial și agricol important. Deși aspectul urban de atunci s-a pierdut, zona și satele din împrejurimi și-au păstrat farmecul tipic Transilvaniei.

Mănăstirile pictate din Bucovina

Toamna scoate în evidență frumusețea rară a Bucovinei, unde dealurile și râurile care străbat zona oferă „un adevărat spectacol de culori”.

Mănăstirile pictate, printre cele mai cunoscute obiective de patrimoniu din România, merită incluse în traseu, iar dintre bisericile cele mai renumite fac parte Sucevița, Voroneț, Arbore, Humor și Moldovița.

Castelul Corvinilor, castelul gotic din Hunedoara

Situat în județul Hunedoara, Castelul Corvinilor este considerat cel mai spectaculos castel în stil gotic din țară.

Lucrările de construcție au început în jurul secolului al XIV-lea, iar edificiul a funcționat mai întâi ca fortăreață, devenind ulterior reședința lui Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei.

Castelul este foarte bine conservat, iar printre elementele lui principale se află Sala Cavalerilor, podul mobil, contraforturile înalte, curțile interioare, fântâna săpată în stâncă, o capelă și cele 50 de încăperi decorate cu obiecte și elemente de artă medievală.

Transfăgărășanul, drumul care urcă la 2.042 de metri

Revista britanică de automobile Top Gear a desemnat Transfăgărășanul drept cel mai spectaculos drum din lume. Cu o lungime de peste 90 de kilometri, șoseaua este una dintre atracțiile turistice cele mai populare ale României.

Circulația se oprește în fiecare an la finalul lui octombrie și se reia abia spre sfârșitul primăverii.

La 2.042 de metri altitudine, în punctul cel mai înalt al traseului, temperaturile pot fi destul de scăzute, iar drumul are numeroase serpentine strânse, curbe în formă de S și coborâri abrupte. Priveliștea e atât de spectaculoasă încât îndeamnă la opriri pentru fotografii la fiecare câteva minute.