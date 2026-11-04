Mircea Lucescu ar putea avea o zi națională, pe 7 aprilie. Ce prevede proiectul adoptat de Senat și ce pași mai urmează

Proiectul de lege, adoptat deja de Senat, a primit aviz favorabil în Comisia de cultură și mai are nevoie de votul Camerei Deputaților și de promulgarea președintelui.

Liliana Pîrcalabu
Mircea Lucescu ar putea avea o zi națională, pe 7 aprilie. Ce prevede proiectul adoptat de Senat și ce pași mai urmează

Mircea Lucescu

Proiectul de lege, adoptat deja de Senat, a primit aviz favorabil în Comisia de cultură și mai are nevoie de votul Camerei Deputaților și de promulgarea președintelui.


Data de 7 aprilie ar putea căpăta o semnificație specială la nivel național, urmând să fie dedicată memoriei lui Mircea Lucescu. Propunerea legislativă care prevede această inițiativă a primit votul favorabil al majorității membrilor Comisiei de cultură.

Ce ar presupune ziua dedicată lui Mircea Lucescu

Dacă propunerea va fi adoptată, pe 7 aprilie vor putea fi organizate evenimente în memoria lui Mircea Lucescu, de la competiții sportive și activități culturale sau educative până la acțiuni de comemorare, potrivit Adevărul.

Potrivit proiectului, aceste manifestări pot fi organizate ori sprijinite de autoritățile centrale și locale, de instituțiile de cultură și de sport, de școli, federații și cluburi sportive, precum și de organizațiile neguvernamentale.

Contribuția lor poate merge de la organizarea propriu-zisă a evenimentelor până la sprijinul logistic și material.

Încă doi pași până la lege

După votul Senatului, proiectul mai are nevoie de aprobarea Camerei Deputaților, apoi va ajunge la președintele Nicușor Dan, pentru promulgare.

Adoptarea lui ar reprezenta o premieră în România, fiind pentru prima dată când numele unui sportiv ar fi legat oficial de o zi de sărbătoare națională, potrivit sursei citate.

„Anul Nadia Comăneci”

Un precedent important există totuși: 2026 a fost declarat prin lege „Anul Nadia Comăneci”, în onoarea marii campioane la gimnastică.

Decizia marchează împlinirea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, unde Nadia Comăneci a intrat în istorie cu primul 10 perfect din gimnastica olimpică.

Moștenirea sportivă, în centrul manifestărilor

Inițiatorii proiectului au explicat ce ar urma să celebreze ziua de 7 aprilie.

„Manifestările ar urma să fie dedicate personalității, moștenirii sportive și contribuției lui Mircea Lucescu la afirmarea României în sportul românesc, european și mondial!”, arată inițiatorii proiectului de lege, citați de Fanatik.

De ce 7 aprilie

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la 80 de ani, după un infarct. Cu Șahtior Donețk a câștigat Cupa UEFA în 2009 și opt titluri în Ucraina, iar în topul antrenorilor cu cele mai multe trofee s-a clasat al treilea, după Alex Ferguson și Pep Guardiola. A fost selecționerul României în 1981-1986 și din august 2024 până în aprilie 2026.

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