VIDEO Un obiect vechi de aproape 2.000 de ani, descoperit la Alba Iulia. Arheologii spun că este extrem de rar

Un instrument de scris folosit de romani în urmă cu aproape 2.000 de ani a fost expus la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Obiectul, realizat din bronz, a fost descoperit în 2023, în timpul unor săpături arheologice. Specialiștii spun că piesa este extrem de rară datorită decorațiunilor și faptului că s-a păstrat întreagă. Vizitatorii o pot admira pe parcursul lunii noiembrie.

Un obiect care datează din prima jumătate a secolului al II-lea oferă noi informații despre viața de zi cu zi a romanilor care locuiau în anticul Apulum, orașul pe locul căruia se află astăzi Alba Iulia.

Este vorba despre un stylus, instrument folosit pentru scrierea pe tăblițe acoperite cu ceară. Piesa a fost prezentată publicului marți, 3 noiembrie, în cadrul unei mini-expoziții organizate de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.

Potrivit Agerpres, obiectul a atras atenția arheologilor atât prin starea foarte bună de conservare, cât și prin modelul decorativ, întâlnit extrem de rar la instrumentele similare descoperite în fostele provincii ale Imperiului Roman.

Descoperirea a fost făcută după distrugerea unui sarcofag roman

Artefactul a fost găsit în anul 2023, în zona de extindere a Cimitirului Municipal din Alba Iulia.

Cercetările arheologice au început după ce o firmă privată a distrus un sarcofag roman care avea o inscripție. Incidentul a determinat intervenția specialiștilor, care au efectuat săpături pentru recuperarea și protejarea vestigiilor rămase în zonă.

Instrumentul a fost descoperit într-o groapă din perioada romană, identificată de arheologi drept complexul numărul 59. George Bounegru, cercetător științific la Muzeul Național al Unirii, a explicat că obiectul i-a atras atenția încă din momentul descoperirii.

Spre deosebire de alte instrumente de scris aflate în colecțiile muzeului, piesa este completă și prezintă un decor deosebit.

Cum scriau romanii în urmă cu aproape 2.000 de ani

Instrumentul are două capete cu funcții diferite. Unul este ascuțit și era folosit pentru a trasa litere pe suprafața de ceară, iar celălalt este aplatizat și permitea ștergerea greșelilor.

Astfel, romanii puteau corecta textele fără să schimbe suportul de scriere. Ceara era netezită, iar tăblița putea fi utilizată din nou. Aceste instrumente erau folosite pentru notițe, exerciții de scriere și diferite activități administrative.

Piesa descoperită la Alba Iulia este confecționată din bronz și prezintă o combinație de incizii și suprafețe netede, dispuse în forme triunghiulare. Specialiștii au identificat foarte puține instrumente cu un decor asemănător. Două exemple au fost documentate în zona frontierei germanice a Imperiului Roman, iar o altă piesă comparabilă a fost descoperită la Ulpia Traiana Sarmizegetusa.

Obiectul ar fi aparținut unei persoane cu posibilități materiale

Arheologii estimează că instrumentul datează din prima jumătate a secolului al II-lea, pe baza caracteristicilor sale și a obiectelor descoperite în același context arheologic.

Realizarea din bronz și decorațiunile elaborate sugerează că un asemenea instrument nu era accesibil oricui. Acest lucru nu permite însă identificarea proprietarului sau stabilirea cu certitudine a ocupației sale.

Descoperirea oferă o imagine asupra modului în care era utilizată scrierea în provincia romană Dacia, într-o perioadă în care Apulum reprezenta un important centru militar și administrativ.

Piesa poate fi văzută până la sfârșitul lunii noiembrie

Instrumentul a fost ales drept exponatul lunii noiembrie 2026 la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Mini-expoziția a fost deschisă pe 3 noiembrie și va putea fi vizitată până pe 30 noiembrie.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii, iar prezentarea obiectului a fost realizată de cercetătorul George Bounegru.