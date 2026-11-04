Denise Rifai pregătește o nouă emisiune la Antena Stars. Ce spune despre revenirea pe micul ecran

Denise Rifai pregătește o nouă emisiune de televiziune, după ce a renunțat la prezentarea show-ului „Furnicuțele” de la Antena 1. Vedeta ar urma să apară la Antena Stars, unde lucrează la un format diferit de producțiile pe care le-a prezentat până acum. Jurnalista își dorește ca noul proiect să fie lansat înainte de sfârșitul anului 2026, însă nu a anunțat o dată oficială a premierei.

Denise Rifai se pregătește pentru o nouă etapă în cariera sa de televiziune. După experiența de la Antena 1, unde a prezentat emisiunea „Furnicuțele”, jurnalista lucrează la un proiect care ar urma să fie difuzat la Antena Stars. Potrivit informațiilor publicate de Libertatea, prezentatoarea se implică personal în dezvoltarea formatului și își dorește să aducă pe piața din România o emisiune diferită de cele existente.

Deși inițial au apărut informații despre o posibilă plecare din trust, Denise Rifai a confirmat că își continuă colaborarea cu Antena Group.

Denise Rifai vrea o emisiune care să ajungă pe primul loc în audiențe

Prezentatoarea a explicat că pregătirea noului proiect necesită timp și că nu intenționează să grăbească lansarea înainte ca toate detaliile să fie stabilite.

„Eu îmi doresc ca emisiunea mea cea nouă să fie numărul unu”, a declarat Denise Rifai pentru Cancan.

Jurnalista a precizat că lucrează personal la conceptul emisiunii și că își dorește să fie în prim-planul noului format.

Aceasta a explicat că trebuie să definitiveze structura producției și să formeze echipa cu care va lucra. În același timp, își dorește ca premiera să aibă loc în 2026, fără ca acest termen să fie, deocamdată, confirmat oficial. Denise Rifai a transmis că, în această perioadă, noua emisiune reprezintă principala sa preocupare profesională.

Cătălin Măruță i-a luat locul la „Furnicuțele”

În august 2026, Antena 1 a anunțat că Denise Rifai nu va mai prezenta emisiunea „Furnicuțele”, după un singur sezon.

Locul său a fost preluat de Cătălin Măruță, care revenea astfel pe micul ecran cu un nou proiect, după încheierea colaborării cu PRO TV.

La momentul despărțirii de emisiune, Denise Rifai a explicat că experiența a reprezentat o provocare profesională și i-a oferit posibilitatea de a încerca un format diferit de cele cu care publicul era obișnuit. Jurnalista i-a urat succes lui Cătălin Măruță și a anunțat că va continua să lucreze în cadrul Antena Group.

În februarie 2026, jurnalista a anunțat că părăsește Kanal D și se alătură Antena Group. Ulterior, a început să prezinte „Furnicuțele”, marcând trecerea de la interviuri și actualitate la divertisment.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Denise Rifai ar fi avut deja discuții cu reprezentanții Antena Stars despre noul proiect. Deocamdată, postul de televiziune nu a confirmat oficial titlul emisiunii, formatul complet sau data premierei.