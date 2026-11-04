Paradoxul prețurilor record: Românii cumpără mai mulți carburanți, deși benzina și motorina au atins maxime istorice

Piața carburanților din România înregistrează o evoluție complet atipică. Deși prețurile au atins niveluri record, cererea de benzină și motorină continuă să crească.

Fenomenul este alimentat de distorsiunile apărute în piață după mai multe intervenții guvernamentale, precum și de dinamica investițiilor publice. De pe 1 martie, momentul primelor efecte ale conflictului din Iran, prețul motorinei a crescut cu aproape o treime, iar cel al benzinei cu o cincime în stațiile Petrom, scrie profit.ro.

În prezent, litrul de motorină costă aproape 11 lei, iar cel de benzină depășește pragul de 10 lei. În ciuda acestor prețuri uriașe, estimările OMV Petrom arată că cererea cu amănuntul din benzinării a crescut cu 2% în trimestrul al treilea și cu același procent pe primele nouă luni ale anului.

„Ceea ce am observat de fapt, chiar și doar analizând ce s-a întâmplat anul acesta, este că cererea de carburanți a rămas mai puternică decât ne așteptam, având în vedere situația actuală”, a declarat Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, care urmează să părăsească funcția în aprilie 2027. Ea a subliniat că șoferii manifestă o inelasticitate ridicată, și refuză să își reducă consumul de carburanți. Totodată, fondurile europene pompate în construcții și infrastructură echilibrează parțial impactul negativ resimțit în alte sectoare industriale.

Efectul ordonanțelor de urgență asupra pieței

Vânzările liderului pieței, OMV Petrom, au crescut chiar mai mult decât media națională. Compania a raportat o majorare a vânzărilor cu amănuntul de 6% în trimestrul al treilea. Alina Popa, directorul financiar al companiei, a pus această creștere triplă pe seama reglementărilor dictate de Guvern. Ordonanța de Urgență nr. 19/2026, valabilă acum până în ianuarie 2027, a plafonat marjele de profit la nivelul din 2025.

Această măsură a transformat benzinăriile Petrom în cele mai ieftine din piață. Diferențele mari de preț au determinat o migrare masivă a clienților. Astfel, consumatorii s-au reorientat dinspre stațiile premium OMV către rețeaua Petrom, ceea ce permite companiei să își majoreze cota de piață. Guvernul pregătește acum o nouă hotărâre pentru prelungirea cu încă trei luni a acestor reglementări.

Presiunea costurilor logistice și indicatorii de rafinare

Creșterea prețurilor la pompă nu a adus automat profituri masive din procesare. Indicatorul marja de rafinare al OMV Petrom a urcat spectaculos în trimestrul al treilea. Acesta a ajuns la 41,7 dolari pe baril. Creșterea a fost dictată de diferențialele solide la benzină și motorină, amplificate de interdicția Rusiei privind exporturile și de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Totuși, rezultatul final al activității de rafinare a fost doar parțial influențat pozitiv. Principalul motiv îl reprezintă costurile enorme ale țițeiului de import, dublate de scumpirea exponențială a asigurărilor și a logisticii. Datele recente arată că peste 60 de bani din scumpirea fiecărui litru de carburant se explică doar prin majorarea costurilor de transport pentru țițeiul procesat în România.