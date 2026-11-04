Secretară de notar, reținută după ce ar fi păcălit clienții cu acte false. Prejudiciu de 328.000 de lei

O secretară a unui birou notarial din București a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că a falsificat documente oficiale și a încasat în interes personal banii plătiți de clienți. Femeia ar fi imitat semnăturile notarilor publici și ar fi prezentat actele drept autentice. Anchetatorii au identificat un prejudiciu de aproximativ 328.000 de lei.

O angajată a unui birou notarial din Sectorul 3 al Capitalei este cercetată pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Potrivit Poliției Capitalei, femeia ar fi profitat de atribuțiile pe care le avea în cadrul biroului pentru a întocmi documente false și a obține bani de la clienți, scrie News.ro.

Faptele ar fi avut loc în perioada septembrie 2025 – 27 aprilie 2026. În acest interval, secretara, care se ocupa inclusiv de redactarea actelor notariale, ar fi contrafăcut semnăturile notarilor publici și ar fi predat documentele clienților fără ca aceștia să știe că actele nu erau autentice.

Zeci de documente falsificate și bani încasați de la clienți

Anchetatorii susțin că femeia le-ar fi prezentat clienților documentele ca fiind întocmite și certificate de notarii publici. În schimbul serviciilor, aceasta ar fi solicitat și încasat sumele aferente taxelor și operațiunilor notariale.

Banii nu ar fi ajuns însă în evidențele financiare ale biroului, ci ar fi fost însușiți de angajată, potrivit anchetatorilor.

Cercetările au scos la iveală amploarea presupusei fraude. Polițiștii au documentat:

* 25 de acte materiale de înșelăciune;

* 26 de acte materiale de uz de fals;

* 37 de documente notariale falsificate;

* 16 facturi falsificate.

Prejudiciul total estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 328.000 de lei.

Notarul a reclamat-o pe propria angajată

Ancheta ar fi început după ce o femeie, notar public în cadrul biroului respectiv, a sesizat poliția cu privire la activitatea suspectă a secretarei sale. Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, notarul a reclamat faptul că angajata ar fi falsificat mai multe documente, folosind semnături imitate ale notarilor publici din birou.

În urma sesizării, polițiștii Secției 13 au început verificările pentru a stabili câte acte au fost falsificate, cine sunt persoanele prejudiciate și ce sume au fost încasate ilegal.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările în care documentele au fost întocmite și folosite.

Percheziție în Ilfov. Femeia a fost reținută

Marți, 3 noiembrie, polițiștii Secției 13, sprijiniți de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov, au efectuat o percheziție domiciliară în județul Ilfov.

Femeia a fost găsită la adresa verificată și condusă la sediul poliției pentru audieri și continuarea cercetărilor.

În urma administrării probelor, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore. Miercuri, 4 noiembrie, suspecta urmează să fie prezentată procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru dispunerea măsurilor legale.