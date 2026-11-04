Fiscul poate decide cât au de plătit românii care nu și-au declarat contribuțiile. Noua procedură ANAF pentru CAS și CASS

ANAF a emis Ordinul nr. 1457/2026. Documentul aprobă procedura și modelele formularelor necesare pentru stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Noile norme se aplică pentru datoriile fiscale aferente anului 2025 și vizează strict persoanele fizice.

Procedura acoperă o gamă largă de surse de venit. Conform legislației, ANAF vizează veniturile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală și asocieri cu persoane juridice. Pe lista fiscului se află și veniturile din chirii, activitățile agricole, silvicultură, piscicultură și investiții. De asemenea, sunt monitorizate veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate și veniturile din pensii externe care depășesc pragul lunar de 3.000 de lei.

Începând cu anul fiscal 2025, autoritățile au modificat regimul declarativ prin Ordonanța de Urgență nr. 128/2024. Astfel, obligația depunerii declarației unice estimative a fost eliminată. Contribuabilii trebuie să declare toate veniturile realizate într-un an și să calculeze contribuțiile aferente până la data de 25 mai a anului următor. Aceștia vor utiliza formularul 212 pentru a-și îndeplini obligațiile fiscale.

Notificări și proceduri de identificare

În cazul în care contribuabilii ignoră obligația de a declara, ANAF are dreptul legal de a stabili din oficiu datoriile fiscale. Fiscul a creat un mecanism clar pentru identificarea românilor cu venituri din străinătate. Inspectorii vor utiliza aplicația informatică națională de schimb automat de informații pentru a prelucra datele primite de la autoritățile fiscale externe.

Totodată, ei vor analiza secțiunile completate în Declarația unică privind impozitul pe venit și vor accesa alte baze de date din evidența fiscală.

Contribuabilii vizați vor primi o „Notificare privind nedeclararea contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate”. Documentul va informa persoanele fizice despre depășirea plafoanelor legale de 6 sau 12 salarii minime brute pe țară.

Persoanele notificate au la dispoziție un termen de 20 de zile pentru a depune declarația. În caz contrar, ANAF va stabili din oficiu obligația de plată. Suplimentar, contribuabilii pot fi invitați la o audiere în termen de 7 zile de la primirea înștiințării, unde își pot exprima un punct de vedere.

Nedepunerea la termen a declarațiilor de venit constituie contravenție. Conform legii, amenzile pentru persoanele fizice variază între 50 și 500 de lei.

Propuneri legislative pentru contractele part-time

Pe lângă măsurile coercitive, există și discuții despre posibile facilități fiscale. Un nou proiect legislativ analizează exceptarea tuturor tinerilor sub 26 de ani de la plata CAS pentru veniturile salariale obținute prin contracte de muncă cu timp parțial. În prezent, această excepție se aplică doar anumitor categorii, precum elevii și studenții sub 26 de ani, ucenicii minori și persoanele cu dizabilități.

Inițiatorii proiectului argumentează că limitarea facilității strict la elevi și studenți creează inechități. Tinerii care au finalizat studiile sau le-au întrerupt întâmpină dificultăți majore la angajare din cauza lipsei de experiență. Contractele part-time pot reprezenta un prim pas eficient pentru integrarea profesională, și oferă experiență și competențe.

Reducerea costurilor fiscale ar putea încuraja angajatorii să ofere mai multe astfel de locuri de muncă. Măsura este considerată vitală în contextul în care România are cea mai ridicată proporție din Uniunea Europeană de tineri sub 29 de ani care nu lucrează și nu studiază, atingând un procent de 19,2% conform datelor Eurostat pentru 2025.