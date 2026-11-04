USR acuză că PSD și AUR blochează desființarea unei „fabrici de sinecuri”. Ghinea: Ei apără, de fapt, lefurile nemeritate din banii cetățenilor

USR acuză într-un comunicat de presă că PSD și AUR protejează „fabricile de sinecuri”. Declarația partidului vine după ce deputații celor două partide au respins inițiativa USR-istului Cristian Ghinea de a desființa Academia de Științe Medicale.

„I-am tot auzit vorbind de reforme și desființarea instituțiilor inutile pe mai toți liderii PSD din ultimii ani. Ciolacu ne spunea, prin 2023, cum termină el cu șmecheria. În 2025, la formarea fostei coaliții de guvernare, chiar eu am citit lista instituțiilor și s-a căzut de acord, inclusiv PSD.

Acum, Grindeanu ne vorbește iar de desființarea instituțiilor. Dar, când e vorba de fapte, nu de vorbe, PSD refuză. Toate sunt strategice sau foarte importante, inclusiv această pseudo-academie. Știți ce s-ar întâmpla dacă mâine nu ar mai exista ASM? Nimic, cu excepția faptului că niște oameni care sunt șefi de universități, șefi de clinici, șefi de comisii parlamentare și-ar pierde indemnizația pentru o cercetare pe care nu o fac”, declară senatorul USR Cristian Ghinea.

USR acuză că Academia pe care senatorul Ghinea o voia desființată nu ar mai fi avut poziții relevante din 2012. „Academia de Științe Medicale, pseudo-academie în subordinea Ministerului Sănătății, are 160 de membri titulari, în contrast flagrant cu cele 8 locuri pe care le are secția de științe medicale din Academia Română.

Membrii titulari ai ASM beneficiază pe viață de o indemnizație lunară egală cu salariul mediu pe economie, deși ASM nu a avut poziții publice relevante după anul 2012 și nu a jucat niciun rol vizibil în timpul pandemiei de COVID-19, una dintre cele mai grave crize sanitare din istoria recentă”, acuză USR.

Institutul condus de Emil Constantinescu, vizat de asemenea de proiect

Senatorul Cristian Ghinea spune că instituția ar angaja foști politicieni care ar primi lefuri fără să treacă în realitate pe la muncă.

„E o panoplie de foști miniștri și parlamentari PSD acolo, oameni care iau un salariu fără să treacă măcar pe acolo. Iar cei care susțin că apără elitele medicale respingând proiectul USR – fie ei de la PSD, fie de la AUR -, ei apără, de fapt, lefurile nemeritate din banii cetățenilor”, adaugă Cristian Ghinea.

Proiectul în cauză mai propunea desființarea a încă cinci instituții: Academia Oamenilor de Știință, Academia de Științe Tehnice, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, Institutul Român pentru Drepturile Omului și Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989. Institutul Levantului este condus de fostul președinte al României, Emil Constantinescu.