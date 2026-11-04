O româncă a câștigat din nou alegerile în Texas. Ce rezultate au obținut candidații de origine română în SUA

Democrata Mihaela Pleșa a câștigat un nou mandat în Camera Reprezentanților din statul Texas. În același timp, republicanul Ionel Roiban a pierdut alegerile pentru legislativul din Florida. Un al treilea candidat româno-american așteaptă validarea rezultatelor din Washington D.C.

Stefan Lupu - Reporter special
O româncă a câștigat din nou alegerile în Texas. Ce rezultate au obținut candidații de origine română în SUA

Ciprian Invanof (stânga), Ionel Roiban (centru) și Mihaela Pleșa sunt românii care au participat la scrutinul pentru midterms din SUA FOTO Facebook.com

Democrata Mihaela Pleșa a câștigat un nou mandat în Camera Reprezentanților din statul Texas. În același timp, republicanul Ionel Roiban a pierdut alegerile pentru legislativul din Florida. Un al treilea candidat româno-american așteaptă validarea rezultatelor din Washington D.C.

Politicienii americani de origine română au primit verdictul alegătorilor după scrutinul din 3 noiembrie 2026. Democrata Mihaela Pleșa a obținut o nouă victorie electorală. Ea a câștigat cursa pentru Districtul 70 din Camera Reprezentanților a statului Texas. Mihaela Pleșa l-a învins pe candidatul republican George Flint.

Astfel, ea își păstrează poziția în legislativul unui stat dominat de republicani. Această victorie consolidează poziția Partidului Democrat în respectiva circumscripție.

Părinții ei au emigrat din România în Statele Unite ale Americii. Ea a intrat în istoria politică americană în anul 2022. Atunci, ea a devenit prima femeie de origine română aleasă în legislativul texan. Districtul său electoral se află în comitatul Collin din zona metropolitană Dallas.

Înfrângere pentru Ionel Roiban în Florida

Situația a fost diferită în statul Florida. Acolo, republicanul Ionel Roiban a pierdut cursa pentru Districtul 90 al Camerei Reprezentanților. Fostul vicepreședinte al PMP a candidat din partea partidului condus de Donald Trump. El a fost înfrânt de democratul Rob Long. Datele electorale indică o diferență de aproape 26 de puncte procentuale.

Rob Long a primit peste 41.000 de voturi favorabile. Acest scor electoral echivalează cu un procent de aproape 63%. În schimb, Ionel Roiban a convins puțin peste 24.000 de alegători. Acest procent îi asigură democratului o victorie confortabilă în această cursă electorală locală.

Trecutul politic și experiența din România

Ionel Roiban are un istoric politic activ în România. El a ocupat funcția de vicepreședinte al PMP. El a demisionat din partid în anul 2023. Motivul plecării a fost apropierea formațiunii de Uniunea Salvați România și de Forța Dreptei.

La acea vreme, Roiban a criticat direcția ideologică a USR. El a descris acest partid drept un exponent al globalismului. De asemenea, el a pledat pentru conservarea valorilor tradiționale în fosta sa formațiune.

Înainte de această demisie, politicianul a lucrat în administrația centrală de la București. El a fost numit consilier de stat în aparatul de lucru al premierului Ludovic Orban în mai 2020. Roiban este originar din județul Vâlcea. El locuiește de peste două decenii în orașul Boynton Beach din Florida. Acolo, el lucrează ca inginer software. Totodată, el conduce o organizație politică a româno-americanilor republicani. În același timp, un al treilea candidat cu origini românești, Ciprian Ivanof, așteaptă rezultatele oficiale din Washington D.C.

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