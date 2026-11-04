Elon Musk, mesaj ironic după ce banii investiți în campania republicanilor s-au dus pe Apa Sâmbetei: „Se pare că influenţa laserelor mele spaţiale asupra alegerilor nu a funcţionat de data aceasta”

Elon Musk a ajuns cel mai mare donator individual din istoria alegerilor din Statele Unite, cu o contribuție de 474 de milioane de dolari pentru Partidul Republican, pentru aceste alegeri midterms.

Elena Crangasu - senior editor
Elon Musk, mesaj ironic după ce banii investiți în campania republicanilor s-au dus pe Apa Sâmbetei: „Se pare că influenţa laserelor mele spaţiale asupra alegerilor nu a funcţionat de data aceasta”

Elon Musk a ajuns cel mai mare donator individual din istoria alegerilor din Statele Unite, cu o contribuție de 474 de milioane de dolari pentru Partidul Republican, pentru aceste alegeri midterms.

Elon Musk, care a investit 474 de milioane de dolari pentru Partidul Republican înaintea alegerilor midterms, a postat un mesaj pe rețeaua sa în urma rezultatelor catastrofale pentru republicani.

„Se pare că influenţa laserelor mele spaţiale asupra alegerilor nu a funcţionat de data aceasta”, a fost mesajul ironic al lui Elon Musk, postat în urma înfrângerii lui Ken Paxton, pe care îl susţinuse în cursa pentru Senat în Texas.

În acelaşi timp, pe fondul ‘valului democrat’ care a cuprins Congresul SUA, cel mai bogat om din lume şi-a exprimat îngrijorarea privind o posibilă încetinire a dezvoltării de centre de date dedicate inteligenţei artificiale, potrivit AFP.

„Centrele de date din spaţiu par deosebit de atractive acum”, a adăugat el pe platforma X.

Context. Musk a pompat bani în candidatul din Texas

Elon Musk l-a susținut pe Ken Paxton, candidatul republican la alegerile pentru Senatul SUA din Texas, împotriva democratului James Talarico. Iar implicarea lui Musk a fost una dintre cele mai costisitoare intervenții financiare într-o campanie electorală americană din 2026.

Elon Musk a ajuns cel mai mare donator individual din istoria alegerilor din Statele Unite

Contribuția șefului X ajunge la 474 de milioane de dolari pentru Partidul Republican, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie 2026. Presa internațională a relatat că suma reprezintă un record pentru o persoană care nu candidează la o funcție publică.

Suma reală ar putea fi mai mare

Contribuția lui Musk ar putea depăși, de fapt, cifra cunoscută, a arătat The New York Times. Potrivit publicației americane, o parte dintre donațiile magnatului ar fi greu de urmărit, iar evidențele federale disponibile se opresc la data de 14 octombrie.

Prin urmare, nu este exclus ca miliardarul să fi sporit sprijinul acordat republicanilor în ultimele săptămâni.

Democrații pregătesc anchete în urma finanțării

Amploarea donațiilor nu a trecut neobservată de democrați. Mai mulți parlamentari au anunțat că vor să deschidă investigații privind activitatea lui Musk, în cazul în care partidul lor va recâștiga, după vot, controlul asupra uneia dintre camerele Congresului.

Anchetele anunțate ar viza trei direcții. Prima este felul în care Musk a condus Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, structură desființată între timp.

A doua privește contractele încheiate de companiile sale cu guvernul federal, iar a treia, rolul pe care l-a avut în războiul dintre Rusia și Ucraina.

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