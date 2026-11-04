Elon Musk, mesaj ironic după ce banii investiți în campania republicanilor s-au dus pe Apa Sâmbetei: „Se pare că influenţa laserelor mele spaţiale asupra alegerilor nu a funcţionat de data aceasta”

„Se pare că influenţa laserelor mele spaţiale asupra alegerilor nu a funcţionat de data aceasta”, a fost mesajul ironic al lui Elon Musk, postat în urma înfrângerii lui Ken Paxton, pe care îl susţinuse în cursa pentru Senat în Texas.

În acelaşi timp, pe fondul ‘valului democrat’ care a cuprins Congresul SUA, cel mai bogat om din lume şi-a exprimat îngrijorarea privind o posibilă încetinire a dezvoltării de centre de date dedicate inteligenţei artificiale, potrivit AFP.

„Centrele de date din spaţiu par deosebit de atractive acum”, a adăugat el pe platforma X.

Context. Musk a pompat bani în candidatul din Texas

Elon Musk l-a susținut pe Ken Paxton, candidatul republican la alegerile pentru Senatul SUA din Texas, împotriva democratului James Talarico. Iar implicarea lui Musk a fost una dintre cele mai costisitoare intervenții financiare într-o campanie electorală americană din 2026.