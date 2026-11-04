Donație record de la Elon Musk pentru republicani, 474 de milioane de dolari. Ce anchete ar putea deschide democrații

Potrivit The New York Times, contribuția reală a miliardarului ar putea fi și mai mare, întrucât evidențele federale disponibile acoperă doar perioada de până la 14 octombrie.

Liliana Vornicu
Donație record de la Elon Musk pentru republicani, 474 de milioane de dolari. Ce anchete ar putea deschide democrații

Potrivit The New York Times, contribuția reală a miliardarului ar putea fi și mai mare, întrucât evidențele federale disponibile acoperă doar perioada de până la 14 octombrie.

Elon Musk a ajuns cel mai mare donator individual din istoria alegerilor din Statele Unite, cu o contribuție de 474 de milioane de dolari pentru Partidul Republican, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie 2026. Presa internațională a relatat că suma reprezintă un record pentru o persoană care nu candidează la o funcție publică.

Suma reală ar putea fi mai mare

Contribuția lui Musk ar putea depăși, de fapt, cifra cunoscută, a arătat The New York Times. Potrivit publicației americane, o parte dintre donațiile magnatului ar fi greu de urmărit, iar evidențele federale disponibile se opresc la data de 14 octombrie.

Prin urmare, nu este exclus ca miliardarul să fi sporit sprijinul acordat republicanilor în ultimele săptămâni.

Democrații pregătesc anchete

Amploarea donațiilor nu a trecut neobservată de democrați. Mai mulți parlamentari au anunțat că vor să deschidă investigații privind activitatea lui Musk, în cazul în care partidul lor va recâștiga, după vot, controlul asupra uneia dintre camerele Congresului.

Ce ar urmări investigațiile

Anchetele anunțate ar viza trei direcții. Prima este felul în care Musk a condus Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală, structură desființată între timp.

A doua privește contractele încheiate de companiile sale cu guvernul federal, iar a treia, rolul pe care l-a avut în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Record și la publicitatea politică

Scrutinul intermediar din 2026 a doborât recordul și la capitolul cheltuieli cu publicitatea politică. Datele companiei AdImpact au arătat că bugetele campaniilor publicitare le-au depășit pe cele din ciclul electoral prezidențial din 2024.

Când se va ști cine controlează Congresul

Votul de la jumătatea mandatului stabilește care dintre cele două tabere, republicanii lui Donald Trump sau democrații, va deține controlul asupra Congresului american.

Potrivit BBC, s-ar putea ca primele rezultate să nu clarifice raportul de forțe de la Washington, iar desemnarea câștigătorilor poate dura ore, zile sau chiar săptămâni.

Miza scrutinului

Pe 3 noiembrie, alegătorii decid soarta tuturor celor 435 de mandate din Camera Reprezentanților și a 35 dintre cele 100 de locuri din Senat, la care se adaugă alegerea guvernatorilor în 36 de state.

Deși Donald Trump nu se află pe buletinul de vot, rezultatul influențează posibilitatea de a-și duce la îndeplinire agenda în ultimii doi ani de mandat.

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1 comentariu

  1. 474 milioane si a pierdut guvernatorul si senatorul de Texas, si o gramada de locuri de Derutati… o sa-l bage Democratii in comisii de ancheta si procese, de o sa-i ia toate companiile

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