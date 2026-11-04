Black Friday la Auchan: reduceri de până la 60% la peste 2.500 de produse, în magazine și pe auchan.ro

Anul acesta, Auchan a dat startul campaniei Black Friday cu reduceri de până la 60% la peste 2.500 de produse, atât în magazine, cât și online, pe auchan.ro. Campania se desfășoară până pe 17 noiembrie și aduce oferte din numeroase categorii – de la băuturi și alimente, detergenți și articole pentru curățenia casei, la televizoare, electrocasnice, articole de îngrijire personală, jucării și produse de sezon.

Printre categoriile de produse cu cele mai atractive reduceri pe care clienții Auchan le vor găsi în această perioadă se numără:

Până la 60% reduceri la produse pentru casă și curățenie: detergenți, soluții de curățenie și alte -articole de uz casnic

Până la 60% reduceri la produse alimentare proaspete

Pănă la 50% reduceri la cafea și băuturi alcoolice

Până la 47% reduceri la îngrijire personală: produse și aparate pentru îngrijirea personală

Până la 45% reduceri la suplimente sportive

Până la 45% reduceri la dulciuri

Până la 26% reduceri la televizoare

Oferta completă este disponibilă aici: https://www.auchan.ro/black-friday.

Acestora li se adaugă numeroase alte oferte la electrocasnice precum espressoare, aparate pentru bucătărie și aspiratoare, produse pentru îngrijirea țesăturilor, jucării și alte articole de sezon.

Black Friday la Auchan îți oferă și mai multe produse la un click distanță

Auchan a dublat portofoliul de produse disponibile pentru livrare la nivel național, a extins oferta de textile și a diversificat gama de produse disponibile exclusiv online, cu articole precum scutece, detergenți, hrană pentru animalele de companie, cafea, anvelope de iarnă sau ulei de măsline. Astfel, te poți bucura de ofertele Black Friday și poți face cumpărături pentru tot ce îți dorești direct din confortul casei tale! În plus, ai livrare gratuită pe toată perioada campaniei la comenzile de minimum 300 de lei.

Pregătește-te de Sărbători din timp

O noutate a ediției din acest an este posibilitatea de precomandă pentru carnea destinată mesei de Crăciun, prin care Auchan vine în întâmpinarea clienților care doresc să își planifice din timp cumpărăturile pentru sărbătorile de iarnă. Totodată, nenumărate produse de sezon se regăsesc în oferta de Black Friday.

Mai multe detalii despre cum se poate realiza precomanda aici: https://www.auchan.ro/precomanda-carcasa-de-porc.

Black Friday a început la Auchan! Bucură-te de oferte pe care nu vrei să le ratezi!