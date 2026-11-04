Ancheta morții lui Pasolini, redeschisă după 50 de ani. Ce susține avocatul despre testele ADN

Un apel către martorii care au tăcut

Maccioni cere de mai mulți ani reluarea investigațiilor, iar în trecut l-a reprezentat pe vărul lui Pasolini. Odată cu redeschiderea dosarului, avocatul s-a adresat celor care dețin informații despre caz, dar nu au găsit până acum curajul să le facă publice, îndemnându-i să vorbească acum, potrivit AFP.

Crima de pe plaja de lângă Roma

Trupul lui Pasolini, artist și intelectual de stânga, a fost descoperit la 2 noiembrie 1975 pe o plajă aflată în apropierea Romei. Regizorul, în vârstă de 53 de ani, fusese bătut cu sălbăticie, după care un Alfa Romeo GT îi trecuse peste corp, fără să se știe dacă mașina era a lui sau a altei persoane.

Mărturisirea tânărului arestat la volan

Giuseppe „Pino” Pelosi, un prostituat de 17 ani, a fost prins chiar în ziua crimei, în timp ce conducea mașina victimei. Tânărul și-a asumat singur vina, susținând că s-a apărat de o tentativă de viol din partea regizorului.

Retragerea mărturisirii și urmele ADN

În 2005, după aproape zece ani petrecuți în închisoare, Pelosi a revenit asupra declarației inițiale. De această dată, el a atribuit crima unor bărbați neidentificați, trei la număr, care vorbeau cu accent sicilian.

Testele ADN au confirmat că la locul faptei s-au aflat și alte persoane, a afirmat Maccioni, care le-a cerut procurorilor să „pună cap la cap piesele puzzle-ului”, conform aceleiași surse.

Ipotezele despre mobilul asasinatului

În deceniile care au trecut de la moartea lui Pasolini, numărul teoriilor privind motivul uciderii sale a crescut constant. Ipotezele avansate merg de la șantaj până la un asasinat comandat de mafie sau de extrema dreaptă.

Ultimul film și moștenirea unui artist incomod

„Salo sau cele 120 de zile ale Sodomei”, ultimul film al regizorului, a apărut după moartea acestuia. Pelicula, o critică la adresa Italiei fasciste, a stârnit scandal prin felul explicit în care înfățișa violența și abuzurile sexuale.

De-a lungul vieții, Pasolini nu s-a ferit de controverse. El a criticat valorile burgheze, cenzura impusă de Biserica Catolică și pericolul neofascismului, înfățișând totodată asprimea existenței dintr-o perspectivă deseori întunecată și lipsită de compromisuri.