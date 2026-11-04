Ancheta morții lui Pasolini, redeschisă după 50 de ani. Ce susține avocatul despre testele ADN

Avocatul care a inițiat cererea de redeschidere susține că testele ADN au demonstrat prezența altor persoane la locul crimei din 1975.

Liliana Vornicu
Ancheta morții lui Pasolini, redeschisă după 50 de ani. Ce susține avocatul despre testele ADN

Sursa foto: Facebook

Avocatul care a inițiat cererea de redeschidere susține că testele ADN au demonstrat prezența altor persoane la locul crimei din 1975.

La o jumătate de secol după moartea violentă și misterioasă a scriitorului, regizorului și jurnalistului Pier Paolo Pasolini, justiția italiană a decis reluarea anchetei. Vestea a fost anunțată luni, pentru AFP, de avocatul Stefano Maccioni, cel care a inițiat demersul și care speră ca noua investigație „să pună capăt acestei poveşti”.

Un apel către martorii care au tăcut

Maccioni cere de mai mulți ani reluarea investigațiilor, iar în trecut l-a reprezentat pe vărul lui Pasolini. Odată cu redeschiderea dosarului, avocatul s-a adresat celor care dețin informații despre caz, dar nu au găsit până acum curajul să le facă publice, îndemnându-i să vorbească acum, potrivit AFP.

Crima de pe plaja de lângă Roma

Trupul lui Pasolini, artist și intelectual de stânga, a fost descoperit la 2 noiembrie 1975 pe o plajă aflată în apropierea Romei. Regizorul, în vârstă de 53 de ani, fusese bătut cu sălbăticie, după care un Alfa Romeo GT îi trecuse peste corp, fără să se știe dacă mașina era a lui sau a altei persoane.

Mărturisirea tânărului arestat la volan

Giuseppe „Pino” Pelosi, un prostituat de 17 ani, a fost prins chiar în ziua crimei, în timp ce conducea mașina victimei. Tânărul și-a asumat singur vina, susținând că s-a apărat de o tentativă de viol din partea regizorului.

Retragerea mărturisirii și urmele ADN

În 2005, după aproape zece ani petrecuți în închisoare, Pelosi a revenit asupra declarației inițiale. De această dată, el a atribuit crima unor bărbați neidentificați, trei la număr, care vorbeau cu accent sicilian.

Testele ADN au confirmat că la locul faptei s-au aflat și alte persoane, a afirmat Maccioni, care le-a cerut procurorilor să „pună cap la cap piesele puzzle-ului”, conform aceleiași surse.

Ipotezele despre mobilul asasinatului

În deceniile care au trecut de la moartea lui Pasolini, numărul teoriilor privind motivul uciderii sale a crescut constant. Ipotezele avansate merg de la șantaj până la un asasinat comandat de mafie sau de extrema dreaptă.

Ultimul film și moștenirea unui artist incomod

„Salo sau cele 120 de zile ale Sodomei”, ultimul film al regizorului, a apărut după moartea acestuia. Pelicula, o critică la adresa Italiei fasciste, a stârnit scandal prin felul explicit în care înfățișa violența și abuzurile sexuale.

De-a lungul vieții, Pasolini nu s-a ferit de controverse. El a criticat valorile burgheze, cenzura impusă de Biserica Catolică și pericolul neofascismului, înfățișând totodată asprimea existenței dintr-o perspectivă deseori întunecată și lipsită de compromisuri.

Citește și:  „Refuz oricui dreptul de a mă judeca”. Actorul francez Arnaud Denis a murit la 43 de ani prin eutanasiere

 

 

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro