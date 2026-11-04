TAROM se prăbușește financiar după un an de profit. Pierderi de sute de milioane de lei

TAROM a revenit pe pierdere în 2025, după ce în 2024 reușise să înregistreze profit. Operatorul național a raportat pierderi de 288,1 milioane de lei, în timp ce cifra de afaceri a scăzut cu 10%. În ultimii 15 ani, compania a acumulat pierderi de peste 2,7 miliarde de lei.

Revenirea pe pierdere vine după un an în care operatorul aerian părea să își îmbunătățească situația financiară. În 2024, TAROM raportase un profit net de 286,9 milioane de lei. Acesta a fost, însă, singurul an cu rezultat pozitiv din perioada 2011-2025. În restul intervalului, compania a încheiat fiecare exercițiu financiar pe minus, notează Profit.ro.

TAROM se află aproape integral în proprietatea statului român. Ministerul Transporturilor deține 98,27% din acțiuni. Restul participațiilor aparțin Companiei Naționale Aeroporturi București, Romatsa și Longshield Investment Group.

Ministrul Transporturilor dă asigurări că TAROM nu va fi închisă

În ciuda problemelor financiare, autoritățile susțin că operatorul aerian național își va continua activitatea. Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a declarat în luna octombrie că TAROM nu va fi închisă, deoarece reprezintă un brand românesc care trebuie păstrat.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care compania trebuie să își revizuiască planul de reorganizare, aprobat în 2024 de Comisia Europeană.

„Este un plan de reorganizare care a fost aprobat în 2024 de Comisia Europeană. Vom face tot posibilul să prelungim acest plan. Va trebui ca până la 31 decembrie 2026 să prezentăm Comisiei Europene planul de reorganizare și vă spun din capul locului că TAROM nu se va închide. TAROM este un brand românesc care va trebui să existe în continuare. Urmează să am o întâlnire cu conducerea și să stabilim detaliile pe mai departe”, a spus ministrul.

Astfel, până la sfârșitul anului, autoritățile trebuie să prezinte Comisiei Europene planul privind viitorul companiei.