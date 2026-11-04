Povestea româncei care a câștigat din nou alegerile în SUA. Cum a ajuns familia Mihaelei Pleșa în America

Mihaela Pleșa, prima persoană de origine română aleasă în Camera Reprezentanților din Texas, a câștigat un nou mandat în urma alegerilor din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie. Politiciana democrată și-a dedicat victoria mamei sale, care a fugit din România comunistă în căutarea unei vieți mai bune. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Pleșa a vorbit despre sacrificiile familiei sale și despre drumul parcurs de la povestea unei emigrante la reprezentarea americanilor în legislativul texan.

Mihaela Pleșa și-a păstrat locul în Camera Reprezentanților din Texas, după ce l-a învins pe candidatul republican George Flint în Districtul 70, situat în comitatul Collin, în zona metropolitană Dallas.

Potrivit rezultatelor preliminare, democrata a obținut aproximativ 58% din voturi, în timp ce contracandidatul său a fost susținut de aproximativ 42% dintre alegători.

Victoria îi asigură un nou mandat de doi ani în legislativul statului Texas, unde activează din ianuarie 2023. La scurt timp după scrutin, Mihaela Pleșa a publicat un mesaj personal, în care a vorbit despre mama sa și despre decizia acesteia de a părăsi România în perioada regimului comunist.

„Mama mea a fugit din România comunistă în căutarea libertății”

Politiciana a mărturisit că această victorie are o semnificație aparte, deoarece o poate împărtăși cu femeia căreia îi datorează parcursul său.

„Ziua de astăzi este deosebit de importantă pentru mine, deoarece am ocazia să o împărtășesc cu femeia care a făcut toate acestea posibile, mama mea”, a scris Mihaela Pleșa pe X.

Ea a povestit că mama sa a emigrat în Statele Unite pentru a scăpa de regimul comunist și pentru a-i oferi familiei un viitor mai bun.

„Mama mea a fugit din România comunistă în căutarea libertății, a oportunităților și a unei vieți mai bune pentru familia noastră. A venit în America având încredere în promisiunea Visului American, fără să știe că, într-o zi, fiica ei va avea onoarea de a face parte din Camera Reprezentanților din Texas”, a transmis politiciana.

Pleșa a subliniat că experiența mamei sale continuă să îi influențeze activitatea politică și modul în care privește drepturile și libertățile cetățenilor.

„Mamă, sper că te-am făcut mândră”

În mesajul publicat după alegeri, reprezentanta democrată a vorbit și despre responsabilitatea pe care o simte în calitate de prima persoană de origine română aleasă în Camera Reprezentanților din Texas.

„Ca prima persoană de origine română aleasă vreodată în Camera Reprezentanților din Texas, port cu mine curajul, sacrificiile și visurile ei în fiecare zi”, a scris aceasta.

Politiciana a explicat că libertatea de exprimare, dreptul la vot și posibilitatea de a construi un viitor mai bun reprezintă valori pentru care mama sa a făcut sacrificii atunci când a decis să părăsească România.

Mesajul s-a încheiat cu o declarație adresată direct mamei sale.

„Mamă, tot ceea ce fac are la bază viața pe care ai muncit atât de mult să mi-o oferi. Sper că te-am făcut mândră”, a transmis Mihaela Pleșa, însoțind mesajul de o inimă roșie.

Cine este Mihaela Pleșa, prima româncă aleasă în legislativul din Texas

Mihaela Elizabeth Pleșa s-a născut în Dallas, Texas, într-o familie de emigranți români. A studiat la University of North Texas și Southern Methodist University.

Înainte de a deveni politiciană, a lucrat în domeniul modei și a condus propria afacere. Ulterior, a acumulat experiență în administrația legislativă, fiind director legislativ în cadrul Camerei Reprezentanților din Texas.

În 2022, a intrat în istorie după ce a devenit prima persoană de origine română aleasă în legislativul statului american. A obținut un al doilea mandat în 2024, iar victoria din noiembrie 2026 îi permite să continue pentru încă doi ani. În activitatea sa parlamentară, Pleșa s-a concentrat pe educație, siguranță publică, reducerea impozitelor pe proprietate și sprijinirea familiilor.

De asemenea, a fost numită vicepreședintă a Comisiei pentru Pensii, Investiții și Servicii Financiare din Camera Reprezentanților din Texas. Pentru Mihaela Pleșa, noua victorie electorală are și o dimensiune personală.