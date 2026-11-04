Geografia secretă a puterii în Europa de Est

Ani buni, guvernul cel mai prietenos cu Kremlinul din NATO a fost și unul dintre cele mai penetrate. Hackerii FSB și GRU au stat în rețelele diplomației de la Budapesta cât și când au vrut, inclusiv în cea prin care circulau documentele clasificate. Budapesta avea acces la Moscova. Moscova avea acces la Budapesta dar și la cablogramele Ungariei.

Lecția depășește Ungaria. În intelligence, apropierea de o mare putere nu te face neapărat mai informat, iar dimensiunea mică nu te condamnă la irelevanță. Contează ce poți afla tu și ceilalți nu pot. Războiul din Ucraina a scumpit exact marfa asta: informația despre Rusia, Belarus, Marea Neagră și fostul spațiu sovietic. Iar statele din regiune, obișnuite să ceară de la Washington și Londra, au descoperit că au și ele ce vinde.

Polonia: ambiția unei puteri regionale

Polonia dispune de premise structurale importante pentru dezvoltarea unei puteri informative regionale: dimensiunea economiei, investițiile în apărare, apropierea de Statele Unite și poziția geografică.

Agencja Wywiadu (AW), serviciul de informații externe, și Służba Wywiadu Wojskowego (SWW), serviciul de informații militare externe, operează într-un mediu în care Rusia, Belarus și Ucraina sunt priorități strategice directe.

Pentru Varșovia, intelligence-ul nu înseamnă doar anticiparea amenințărilor. Înseamnă și consolidarea statutului de interlocutor important între Washington și flancul estic al NATO.

Totuși, investițiile militare masive nu demonstrează automat superioritatea operațională a serviciilor. Polonia are premisele unei poziții influente, nu o supremație care poate fi confirmată din informațiile publice.

Estonia: puterea specializării

Estonia ilustrează un model diferit. Nu are resursele Poloniei, dar a construit o expertiză strategică vizibilă asupra Rusiei.

Serviciul estonian de informații externe, Välisluureamet, publică evaluări detaliate privind intențiile Kremlinului și capacitățile militare ruse. Raportul din februarie 2026 apreciază că Rusia nu intenționează să atace militar Estonia sau un alt stat NATO în anul următor, probabil nici în cel de după, dar continuă să-și refacă și să-și dezvolte capacitățile pentru confruntări viitoare.

Distincția dintre intenție și capacitate e fundamentală: o amenințare poate crește fără ca un atac să fie iminent.

Estonia arată cum specializarea și credibilitatea analitică pot conferi relevanță strategică unui stat mic. Rapoartele publice nu demonstrează superioritatea operațiunilor clandestine, dar influențează dezbaterea europeană despre securitate.

Ungaria: intelligence-ul și problema încrederii

Timp de 16 ani, guvernul Orbán a cultivat relații speciale cu Moscova și Beijingul, rămânând în NATO și în Uniunea Europeană. Teoretic, o asemenea poziționare putea oferi acces diplomatic și informativ. Practic, ce se știe public arată fix invers.

În 2022, publicația de investigații Direkt36 a dezvăluit că hackeri ai FSB și GRU pătrunseseră ani la rând în rețelele Ministerului de Externe de la Budapesta, inclusiv în rețeaua securizată prin care circulă informații clasificate.

În mai 2025, SBU a anunțat, pentru prima dată în istoria sa, destructurarea unei rețele a informațiilor militare maghiare în Transcarpatia. Agenții ar fi căutat vulnerabilități în apărarea antiaeriană a regiunii și ar fi sondat cum ar reacționa localnicii la intrarea unor trupe maghiare. Au urmat expulzări reciproce de diplomați.

Schimbarea de guvern din primăvara lui 2026, când Péter Magyar a încheiat cei 16 ani de domnie ai lui Orbán, poate redeschide canalele.

România: între avantajul geografic și influența strategică

România ocupă o poziție care poate conferi Serviciului de Informații Externe o relevanță regională considerabilă. Republica Moldova, Marea Neagră și Balcanii sunt spații în care Bucureștiul are interese directe și avantaje istorice, lingvistice sau diplomatice.

Dar geografia nu produce automat intelligence. Diferența o fac calitatea surselor, capacitatea tehnologică și abilitatea de a transforma informația în avertizare timpurie.

Spre deosebire de Estonia, SIE nu publică evaluări de amenințări. Nu e o anomalie, ci regula: Estonia și vecinii ei baltici au transformat publicarea într-un instrument de influență, iar marea majoritate a serviciilor externe, inclusiv cel polonez, lucrează exclusiv pentru beneficiarii lor. Consecința pentru un observator este simplă: valoarea SIE nu se poate citi din documente. Se poate deduce doar din poziția României în cooperarea cu aliații.

Republica Moldova este spațiul în care această valoare ar trebui să fie cea mai greu de contestat. Nicio altă țară din NATO nu are acolo combinația românească de limbă, rețele umane, legături instituționale și cunoaștere din interior. Dacă există un dosar pe care Washingtonul, Londra sau Berlinul ar trebui să-l citească mai întâi în versiunea de la București, acela este Chișinăul.

Discreția nu este o dovadă de slăbiciune. Dar nici nu poate fi invocată constant ca dovadă a performanței.

Bursa secretelor

Toate serviciile analizate funcționează într-un sistem dominat tehnologic și financiar de comunitatea americană de intelligence. Statele Unite dispun de capacități globale de colectare, supraveghere satelitară și interceptare pe care statele est-europene nu le pot reproduce.

Asimetria creează dependențe, dar nu exclude contribuțiile originale. Iar cooperarea dintre servicii funcționează ca o bursă: nimeni nu dă nimic gratuit, iar valoarea unei informații depinde de cât de rară este.

Aici apare paradoxul românesc. Pe dosarul Rusia, Bucureștiul vinde pe o piață aglomerată. Polonezii, baltici, ucrainenii, plus capacitățile tehnice americane și britanice, acoperă intens aceeași țintă. Contribuția României contează acolo unde are nișă: Republica Moldova, Marea Neagră, gurile Dunării. Pe dosarul mare, însă, rămâne mai degrabă cumpărător.

Orientul Mijlociu e o altă piață. Puține state au acolo un capital comparabil: relațiile cultivate de regimul comunist cu lumea arabă, generațiile de studenți arabi care au studiat în România, o diplomație care a rămas prezentă acolo de unde alții au plecat. România a fost una dintre puținele țări occidentale care și-au ținut deschisă ambasada de la Damasc în anii războiului civil. Când majoritatea partenerilor nu mai aveau ochi în Siria, Bucureștiul încă avea.

Logica e comercială: câștigi credit pe piața unde oferta e rară și îl cheltuiești pe piața unde ai nevoie. Informațiile despre Orientul Mijlociu pot fi moneda cu care România cumpără acces la evaluările aliaților despre Rusia și Marea Neagră, adică despre prioritatea ei reală.

Cazul Iulian Gherguț arată că rețeaua funcționează în ambele sensuri. Eliberat în august 2023, după opt ani de captivitate în Sahel, ostaticul român a beneficiat de sprijinul serviciilor marocane, cărora autoritățile române le-au mulțumit public. Nu știm exact ce a oferit fiecare parte. Știm însă că astfel de favoruri nu se fac din politețe, ci în relații în care fiecare parte își ține contabilitatea.

În intelligence, influența începe atunci când nu mai ești doar cel care cere informații, ci cel pe care ceilalți îl caută pentru ceea ce numai tu poți afla.

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