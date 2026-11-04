Operațiunea Jupiter lovește în propaganda fascistă și legionară. Percheziții în mai multe județe și cinci persoane duse la audieri

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au declanșat miercuri o amplă acțiune de control. Forțele de ordine au executat o serie de percheziții domiciliare. Operațiunea s-a desfășurat în județele Hunedoara, Arad și Dolj. Totodată, ofițerii au descins la mai multe adrese din București. Această intervenție majoră este integrată în operațiunea națională denumită Jupiter.

Operațiunea Jupiter reprezintă un efort coordonat al autorităților judiciare române. Scopul acestei ample inițiative este destructurarea diverselor rețele infracționale. Vizați în acest dosar sunt mai mulți indivizi suspectați de activități ilegale cu caracter extremist. Mai exact, dosarul penal instrumentează infracțiuni de răspândire a unor mesaje interzise.

Suspecții ar fi deținut și promovat materiale cu simboluri fasciste și legionare. La fel, anchetatorii suspectează propagarea publică a unor însemne rasiste ori xenofobe.

Acuzațiile din dosarul penal

Acuzațiile formulate de ofițerii de poliție sunt extrem de grave. Comunicatul oficial al IPJ Hunedoara clarifică natura faptelor anchetate. Cercetările au la bază legislația națională referitoare la interzicerea organizațiilor cu caracter extremist. Indivizii vizați sunt bănuiți de confecționarea și vânzarea unor materiale ilegale, scrie news.ro.

De asemenea, dosarul penal cuprinde infracțiuni de răspândire a acestor elemente interzise de lege. Legea pedepsește deținerea de simboluri fasciste și legionare în scopul distribuției. Totodată, suspecții ar fi utilizat în mod public aceste însemne.

Ofițerii investighează și alte aspecte ale activității infracționale. Suspecții ar fi promovat cultul unor persoane vinovate de atrocități istorice. Legea interzice elogiul celor condamnați pentru genocid sau crime împotriva umanității.

Regula se aplică și în cazul persoanelor condamnate pentru crime de război. Promovarea foștilor lideri ai unor organizații fasciste sau legionare intră sub incidența aceluiași act normativ. Pe lângă aceste fapte, ofițerii anchetează promovarea în public a ideilor antisemite. Concepțiile și doctrinele de acest tip sunt strict interzise pe teritoriul României.

Ridicarea probelor și audierea suspecților

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au explicat parcursul acțiunii de miercuri. Ofițerii au strâns numeroase mijloace materiale de probă din locațiile percheziționate. Aceste elemente probatorii au fost ridicate și transportate la sediul poliției. Ele urmează să treacă printr-o analiză riguroasă în cadrul anchetei.

Probele vor stabili cu exactitate natura materialelor deținute de suspecți. Poliția nu a comunicat deocamdată modul precis de operare al rețelei. Metoda exactă prin care suspecții au comis faptele rămâne momentan nepublică.

La finalul perchezițiilor, forțele de ordine au pus în aplicare mandatele de aducere. Cinci persoane au fost ridicate direct de la domiciliile lor. Acestea au fost conduse sub escortă la sediul unității de poliție.

Acolo, suspecții vor oferi explicații detaliate în cadrul audierilor oficiale. Declarațiile lor vor fi confruntate cu dovezile materiale obținute la percheziții. Autoritățile promit toleranță zero față de orice formă de extremism în spațiul public.