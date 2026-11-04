Unul din doi tineri români nu știe că Franța are militari în România. Ce spun ceilalți despre securitatea țării

Jumătate dintre tinerii români nu știu că militarii francezi sunt prezenți pe teritoriul României, deși peste 80% consideră Franța un aliat NATO pe care țara noastră se poate baza în cazul unei amenințări.

Potrivit unui sondaj INSCOP, 50,4% dintre tinerii chestionați nu știau că în România sunt prezenți militari francezi.

Peste 80% dintre tineri consideră Franța un aliat NATO de încredere

În ciuda nivelului scăzut de informare privind prezența militară franceză, majoritatea tinerilor au încredere în Franța ca partener de securitate.

80,2% dintre respondenți consideră că Franța este un aliat NATO pe care România se poate baza în cazul unei amenințări.

În ceea ce privește contribuția militarilor francezi la securitatea României, 64,6% dintre tineri consideră că aceasta este importantă.

Cum văd tinerii relațiile dintre România și Franța

Sondajul arată că relațiile dintre cele două țări sunt privite favorabil de majoritatea tinerilor români.

Întrebați în ce domenii consideră că Franța are o prezență importantă în România, cei mai mulți tineri au indicat cultura (32,8%). Pe următoarele locuri se află economia și investițiile (26,6%), educația și cercetarea (24,1%), securitatea și apărarea (23,5%) și diplomația (22,5%).

Totodată, 4,8% dintre participanți consideră că Franța nu are o prezență importantă în România, iar 5,9% nu au oferit un răspuns.

Ambasadorul Franței: Activitatea militară franceză trebuie să fie mai vizibilă

Ambasadorul Franței în România, Nicolas Warnery, susține că rezultatele sondajului vor ajuta reprezentanța diplomatică să își adapteze comunicarea și să explice mai bine activitățile desfășurate în România.

„Rezultatele sondajului realizat de INSCOP sunt foarte interesante pentru noi, deoarece ne permit să înțelegem mai bine percepția asupra activității noastre în România și să ne adaptăm, în consecință, comunicarea. Obiectivul nostru este de a face cunoscut ceea ce facem zi de zi în România în domeniul apărării. Ne dorim ca activitatea noastră să fie mai vizibilă, dar și mai accesibilă și mai apropiată de români. Nu este vorba doar despre o mai bună comunicare a activităților noastre, ci și despre explicarea mai clară a scopului acestora, a rezultatelor lor concrete și a modului în care acestea contribuie la consolidarea legăturilor dintre Franța și România”, a declarat ambasadorul Nicolas Warnery.

La rândul său, directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, consideră că rezultatele arată existența unei relații de încredere între tinerii români și Franța, dar și o lipsă de informare privind cooperarea militară.

„Relațiile dintre România și Franța beneficiază de un capital solid de încredere în rândul tinerilor români. Imaginea favorabilă a Franței se sprijină pe percepția unui parteneriat complex, care include cultura, educația, economia și securitatea. Franța este percepută drept un aliat credibil în cadrul NATO, însă se observă un decalaj între încrederea ridicată și nivelul limitat de informare cu privire la prezența trupelor franceze în România. Acest aspect subliniază totodată potențialul de consolidare a percepției opiniei publice din România cu privire la Franța”, a declarat Remus Ștefureac.

Date despre sondaj

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Ambasadei Franței, în perioada 8-24 septembrie 2026. Cercetarea s-a desfășurat prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârste între 18 și 30 de ani.

Marja de eroare este de +/- 3,1%, la un nivel de încredere de 95%.