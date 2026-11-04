Camera Deputaților a respins miercuri, cu 166 de voturi, în calitate de for decizional, proiectul de lege inițiat de parlamentarii AUR prin care numele stațiunii turistice Bálványos, din județul Covasna, urma să fie schimbat în Bălvăniș.

Proiectul a fost respins cu 166 de voturi, în timp ce 56 de deputați au votat pentru adoptare, iar două persoane s-au abținut. Un deputat nu a votat.

Inițiativa fusese respinsă anterior și de Senat, astfel că denumirea oficială a stațiunii rămâne Bálványos.

Aceasta se află pe raza comunei Turia și este cunoscută și sub numele de Băile Bálványos.

„Suntem martorii unui veritabil act de trădare națională”

„Suntem martorii unui veritabil act de trădare națională, pentru că doar niște trădători ordinari de țară votează împotriva unui proiect de lege, de atribuire, de respectare practic a Constituției României. Nu poate exista conviețuire pașnică în afara Constituției României”, a declarat Dan Tanasă, deputat AUR, de la tribuna Parlamentului.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat inițiativa, acuzând AUR de ultranaționalism și de etnicizarea dezbaterilor publice. El a ironizat proiectul și a anticipat că schimbarea denumirii nu va fi aprobată de Parlament.

Parlamentarii AUR au susținut că actuala formă grafică nu respectă normele ortografice și ortoepice ale limbii române, fiind dificil de pronunțat corect. În expunerea de motive, aceștia au afirmat că denumirea reprezintă o formă hibridă, nici românească, nici pe deplin maghiară, și au propus folosirea toponimului Bălvăniș.

„La baza acestei propuneri legislative, stă o adresă oficială a Academiei Române, nu e opinia noastră a celor de la AUR, e a Academiei Române. Care spune: «Propunerea de a da, sau de a reda, acestei localități și un nume românesc, în cazul acesta Bălvăniș, cu accentul specific al limbii române, nu limbii maghiare, este corectă și recomandăm Parlamentului României să o pună în aplicare»”, a declarat deputatul AUR, Dan Tanasă.

„Naționalismul este străin de șovinism”

Deputatul UDMR, Miklós Zoltán, a acuzat că „inculpatul antevorbitor nu prea cunoaște istoria despre care vorbește”.

El a explicat că numele Bálványos a supraviețuit Imperiului Austro-Ungar, celor două Războaie Mondiale, și regimului Ceaușescu, dar, spune el, „regimul AUR merge mai departe decât regimul comunist, vrea să șteargă acest nume de pe hartă”.

„Ce vă deranjează așa de mult? Faptul că este un nume de origine maghiară? Faptul că amintește de istoria și identitatea minorității maghiare din Transilvania? Să nu ne ascundem după deget, aceasta nu este o inițiativă administrativă, este o nouă manifestare a unei politici naționaliste, care vede identitatea maghiară ca o problemă care trebuie eliminată”, a mai spus Miklós Zoltán.

„Naționalismul este complet străin de șovinism”, a declarat în plen Gheorghe Andrei – Daniel, deputat PNL.

„Maramă provine din ungurește, ca și bocanc, cizmă, șurub, clește sau oraș, le schimbați?”

„E superb la Bálványos și așa trebuie să rămână numele acestei localități superbe”, a declarat de la tribuna parlamentului Emanuel Ungureanu de la USR.

El le-a atras atenția inițiatorilor de la AUR că limba română are multe cuvinte uzuale care provin din maghiară: bocanc, cizmă, șurub, clește sau oraș. El a întrebat râzând apoi, „cum o să ziceți la gulaș, cu ce schimbați?”.

„Să știți, când mergeți de Ziua Națională și vă îmbrăcați femeile în maramă, să știți că maramă, tot din maghiară e. Sunteți penibili, asta-i din limba română”, a concluzionat deputatul USR.

Legea a intrat în circuitul parlamentar pentru prima dată în 2022, a fost respinsă de Senat și a avut toate avizele negative de la comisiile de specialitate. Legea a fost respinsă definitiv miercuri, la Camera Deputaților.