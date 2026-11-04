Lipsă de medicamente pentru pacienții psihiatrici în farmacii. Asociații ale medicilor reclamă situația

Patru asociații ale medicilor psihiatri susțin că din farmacii lipsesc medicamentele prescrise pacienților.

Mihai Dima
Lipsă de medicamente pentru pacienții psihiatrici în farmacii. Asociații ale medicilor reclamă situația

Patru asociații ale medicilor psihiatri susțin că din farmacii lipsesc medicamentele prescrise pacienților.


Medicii psihiatri susțin că medicamente esențiale, prescrise pacienților pe care îi au în evidență, lipsesc din farmacii în momentul de față. Specialiștii cer sprijinul autorităților.

„Pacienții și familiile sunt nevoiți să caute în numeroase farmacii, fără informații clare despre reluarea aprovizionării, în timp ce medicamentele pe care le mai au se epuizează”, potrivit unui comunicat de presă remis publicității.

Lipsă de medicamente, riscuri pentru pacienți

Medicii atrag atenția cu privire la faptul că întreruperea tratamentului poate agrava simptomele și provoacă pierderea stabilității obținute.

Mai mult, în unele cazuri poate fi vorba chiar despre sevraj. Fiind vorba despre medicamente prescrise individual, înlocuirea lor este, de foarte multe ori, dificil de suportat pentru pacienți.

„Pentru adresarea situației problematice din țara noastră, asociațiile semnatare ale acestui document solicită Ministerului Sănătății, ANMDMR și CNAS măsuri coordonate pentru restabilirea aprovizionării și prevenirea acestor lipsuri, precum și informații actualizate despre termenele de reaprovizionare și soluțiile concrete de acces la tratament”, susțin medicii.

Probleme și în alte state europene

Criza medicamentelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice afectează și alte state europene, așa cum este Franța.

„Suntem conștienți de problema lipsei medicamentelor psihiatrice și că ea este semnalată și la nivel european: în Franța, peste 30 de organizații ale profesioniștilor, pacienților și familiilor au lansat un apel comun pentru combaterea penuriei de medicamente psihotrope. Demersul a fost urmat de inițiative ale organizațiilor profesionale franceze și de solicitări europene pentru măsuri coordonate”, se mai arată în același comunicat de presă.

Pe această cale, medicii solicită sprijin din partea aautorităților, astfel încât și această categorie de pacienți să aibă acces la tratamentul adecvat.

Lista medicamentelor care lipsesc, potrivit comunicatului de presă: 

  • Metilphenidat
  • Fluoxetină
  • Quetiapinpă (practic de fapt, marea majoritate a antipsihoticelor)
  • LAI (Long Actinng Injectable – antipsihotice cu eliberare prelungită, esențiale pentru pacienți cu psihoze, stabilizați deja)
  • Paroxetină
  • Lisdexamfetamina (nu a existat niciodată)
  • Litiu (a existat în urmă cu zeci de ani)
  • Haloperiodol
  • Plegomazin

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