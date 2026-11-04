TAS, decizie definitivă în cazul gimnastei Ana Bărbosu. Sportiva, cercetată pentru încălcarea regulamentului antidoping

Sportiva a ajuns în atenția Diviziei Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv în urma unei reclamații a Federației Internaționale de Gimnastică.

Ana Bărbosu, în fața TAS

Cazul sportivei a fost înregistrat în urma unei sesizări a Agenției Internaționale de Testare. Această instituție gestionează programul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică.

Gimnastei i-au fost imputate trei abateri privind localizarea în perioada septembrie – decembrie 2025.

Obligația sportivilor care fac parte din programul de testare antidoping este de a comunica locul unde se află și de a indica zilnic un interval de 60 de minute unde pot fi găsiți pentru efectuarea unui control antidoping inopinat.

Regulamentul spune că acumularea a trei abateri de localizare, într-un interval de 12 luni, reprezintă o încălcare a normelor antidoping.

Suspendare provizorie pe 5 mai 2026

Agenția Internațională de Testare (ITA) a notificat-o pe gimnastă că a încălcat regulamentul antidoping, riscând o suspendare. Pe 5 mai 2026, ea a fost suspendată provizoriu.

Ana Bărbosu nu a acceptat sancțiunea și a cerut ca dosarul să fie judecat de Divizia Antidoping a TAS.

Pe 20 august 2026 s-a desfășurat prima audiere. Judecătorul căruia i-a fost repartizat cazul a analizat situația și a decis că gimnasta a încălcat regulamentul antidoping.

Cum se apără gimnasta

Mutată în Statele Unite ale Americii pentru a studia la Universitatea Stanford, gimnasta a explicat că modificarea adresei și programului, precum și restricțiile de acces din campusul universitar au pus-o în dificultate în privința respectării programului de localizare.

„Ce s-a întâmplat este… dezordinea acomodării mele în America. Adresele clar au fost mult mai greu de înţeles şi de pus. Am fost testată oricum deja de două ori de când sunt în America, adică lucrurile sunt clarificate. Când vine vorba despre locaţia mea şi unde stau, lucrurile acestea se schimbă extrem de repede şi periodic şi este foarte greu de urmărit tot timpul pentru că eu trebuie să-mi completez locaţia unde dorm, unde mă antrenez, unde mă deplasez în fiecare zi, tot anul”, a declarat sportiva, potrivit GSP.ro.

Ce se întâmplă cu medalia obținută la JO de la Paris 2024

Această suspendare nu anulează însă și medalia obținută la Jocurile Olimpice de la Paris, desfășurate în 2024.

Situația medaliei rămâne încă incertă. La TAS există un proces care se judecă separat. Cauza o vizează pe gimnasta din România și pe americanca Jordan Chiles.