USR îl acuză pe Adrian Țuțuianu de delapidare. Își pune subordonații de la AEP să lucreze ilegal la legea partidelor în folosul PSD

Alexandru Dimitriu, viceliderul deputaților USR a criticat demersul președintelui AEP, Adrian Țuțuianu, de a face o lege a partidelor în afara atribuțiilor instituției sale și în slujba guvernului PSD.

„Țuțuianu de la AEP a pus de-o delapidare în folosul PSD și vrea să ne facă complici pe toți la ea. Cheltuie bani publici ca să scrie o lege a partidelor de care instituția lui n-are voie nici măcar să se atingă”, spune Dimitriu într-o postare făcută miercuri seară pe Facebook.

Scopul ar fi, spune Dimitriu, împiedicarea unei alianțe USR-PNL la alegerile viitoare.

„Ne-a chemat să pară că s-a consultat cu partidele”

„Ne-a chemat pe toți la masă, la o dezbatere publică, ca să pară că s-a consultat cu partidele. Adică să fim și noi în poză când se semnează, ca să nu mai poată spune nimeni după aceea că a scris-o singur, în biroul lui, așa cum i-a comandat-o Grindeanu”, scrie Dimitriu.

„Pentru că asta e, de fapt, operațiunea. PSD nu scrie el legea partidelor politice, ar fi prea pe față. O pune pe masa AEP, ca să capete aer tehnic și neutru, iar Țuțuianu a explicat chiar azi cum merge mai departe: o trimite la Guvern, Guvernul o inițiază, iar în Parlament PSD va spune senin că nu e a lui, că e o chestiune tehnică făcută de o autoritate independentă. Spălătorie de lege, în trei pași”, spune deputatul USR.

AEP nu are competențe pentru întocmirea legii

El explică și de ce nu este competența lui Țuțuianu sau a AEP întocmirea legii.

„Că n-are voie s-o scrie nu e o părere de-a mea. Legea 208/2015 îi dă AEP misiunea de a organiza alegerile și referendumurile și de a veghea la finanțarea partidelor. Atât. Articolul 103 litera t) o lasă să scrie proiecte de acte normative doar pentru perfecționarea sistemului electoral. Iar în Legea partidelor politice, Autoritatea Electorală Permanentă nu apare nici măcar o dată, de la primul până la ultimul articol, fiindcă acolo scrie negru pe alb că singura instituție cu drept de a opera în Registrul partidelor politice este Tribunalul București”, spune Dimitriu.

De ce acuzația de delapidare

Totodată deputatul justifică și acuzația de delapidare pe care i-a adus-o fostului membru PSD, acum șef al Autorității Electorale Permanente.

El spune că articolul 295 din Codul penal prevede că „însuşirea, folosirea sau traficarea de către un funcţionar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Or, spune Dimitriu, „luni de muncă, salarii și o dezbatere organizată, toate din bugetul public, toate duse într-un proiect scris pentru un singur partid, PSD” ar converge către această acuzație penală.

Țuțuianu dă legea partidelor pe mâna unor funcționari despre care a spus că au fost angajați fără concurs

El a ironizat și criticile pe care chiar Țuțuianu le-a adus propriilor săi angajați despre care spune în urmă cu o zi, în fața comisiilor juridice ale Parlamentului, că „jumătate dintre cei care sunt angajaţi în AEP nu au dat niciodată un concurs”.

„Țineți minte propoziția, pentru că proiectul lui le dă exact acelor angajați dreptul de a hotărî ce partide se înființează și ce partide se desființează”, remarcă Dimitriu.