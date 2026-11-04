Derapajul șefei AfD la adresa românilor din Germania. MAE respinge orice folosire a românilor din Germania în scop politic

Ministerul român al Afacerilor Externe a reacționat miercuri, la o săptămână de la atacul grosolan al președintei partidului german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, după ce aceasta i-a acuzat pe românii din Germania că „jefuiesc” sistemul de asistență socială.

Alice Weidel a susținut, în urmă cu o săptămână, într-o postare publicată pe 28 octombrie, că migranții români pun presiune pe sistemul social german.

Politiciana a invocat situația orașului Magdeburg, unde cheltuielile pentru ajutoare sociale acordate cetățenilor români ar fi crescut de 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro anual.

MAE respinge orice „instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene”

„MAE are în atenție toate pozițiile publice relevante care vizează comunitatea românească din străinătate, inclusiv din Germania”, spune Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis presei miercuri seară.

„Aceasta are o contribuție economică și socială majoră, fiind apreciată în cadrul comunităților în care trăiesc compatrioții noștri, de către autoritățile germane și de către angajatori”, se mai arată în comunicat.

„MAE respinge orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene. Folosim dialogul diplomatic permanent cu autoritățile publice, inclusiv pentru a transmite reacția la declarațiile discriminatorii”, conchide instituția.

Grindeanu: Vina colectivă pe origine contravine valorilor UE

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut lui Weidel să-și retragă afirmația conform căreia „imigranții din România jefuiesc” sistemul social al Germaniei și să-și ceară scuze comunității românești din Germania.

El i-a amintit politicienei germane că peste 500.000 de români lucrează legal în Germania și contribuie la asigurările sociale ca orice cetățean german.

„Vina colectivă pe origine contravine valorilor pe care a fost construită UE. Am sperat că va rămâne îngropată sub ruinele celui de-al Doilea Război Mondial. Voi o aduceți înapoi”, a mai spus Grindeanu.

„E o zi bună să vă cereți scuze”

Președintele USR, Dominic Fritz, a fost primul care a reacționat. De fapt, el a fost cel care a făcut cunoscut în România derapajul politicienei germane.

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, liderul USR a apărat contribuția românilor la economia germană și i-a cerut politicienei să își ceară scuze.

Fritz a criticat și AUR pentru apropierea de formațiunea germană și pentru lipsa unei reacții la acuzațiile aduse românilor.

Dominic Fritz s-a mutat în România în urmă cu șapte ani și a fost ales de două ori primar al Timișoarei. Liderul USR a contestat acuzațiile făcute de Weidel și a subliniat că sute de mii de români lucrează legal în Germania, plătesc taxe și contribuții sociale.