VIDEO Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit cu investitorii străini. „Principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei”

Premierul a transmis că principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei și le-a mulțumit investitorilor pentru „rolul important în dezvoltarea țării noastre”, potrivit unui comunicat emis de Palatul Victoria.

Ana Dima
VIDEO Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit cu investitorii străini. „Principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei”

Sursă foto: gov.ro

Premierul a transmis că principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei și le-a mulțumit investitorilor pentru „rolul important în dezvoltarea țării noastre”, potrivit unui comunicat emis de Palatul Victoria.

Prim-ministrul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții investitorilor străini în România.

Premierul a transmis că principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei și le-a mulțumit investitorilor pentru „rolul important în dezvoltarea țării noastre”, potrivit unui comunicat emis de Palatul Victoria.

„Reconstruirea încrederii, împreună cu instituțiile statului și companiile românești, este absolut necesară pentru a găsi cele mai bune soluții pentru mediul de afaceri”, a spus Luca Niculescu.

La întâlnire au participat miniștrii Finanțelor, Externelor, Energiei, Muncii, Sănătății, Mediului și Digitalizării, Bogdan Dumitru.

„Depășirea blocajului politic de la București a generat creșterea credibilității externe”

„Semnalul bun din aceste zile, când România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale este confirmarea faptului că depășirea blocajului politic de la București a generat creșterea credibilității externe. Repornirea motoarelor economiei prin noi investiții poate genera noi locuri de muncă și oportunități mai ales pentru tineri”, a declarat premierul Luca Niculescu.

Guvernul României va aborda „mai articulat” diplomația economică și va crește eficiența în aplicarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale, alături de debirocratizare, pentru a implementa standardele economiilor dezvoltate, cât mai aproape de nevoile investitorilor, se mai spune în comunicat.

Din această perspectivă, aderarea la OCDE a fost menționată ca un obiectiv de țară esențial pentru creșterea profilului de țară și atragerea de capital.

Premierul a menționat, în acest sens, dialogul foarte bun pe care l-a avut, în urmă cu o zi, cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

Pentru facilitarea dialogului cu reprezentanții investitorilor străini, care au prezentat o serie de propuneri concrete de măsuri pentru stimularea economiei, prim-ministrul Luca Niculescu i-a cerut șefului Cancelariei Prim-Ministrului să pregătească întâlniri trimestriale la care să participe reprezentanții Guvernului.

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