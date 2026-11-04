Părintele care se întoarce la muncă în perioada de creștere a copilului își va putea păstra și indemnizația, potrivit unui proiect de lege inițiat de Partidul Național Liberal.

În prezent, cine revine la serviciu primește un stimulent de inserție, o sumă fixă, mult mai mică decât indemnizația.

„În prezent, părinţii care se întorc la serviciu primesc un stimulent de 1.500 de lei dacă revin înainte ca bebeluşul să împlinească 6 luni şi de numai 650 de lei dacă revin ulterior. În schimb, indemnizaţia medie pentru creşterea copilului este de aproximativ 4.000 de lei pe lună. Diferenţa îi face pe mulţi părinţi să amâne întoarcerea la serviciu, chiar dacă şi-ar dori să reia activitatea profesională. Prin această modificare, părinţii vor putea decide când se întorc la muncă fără să fie nevoiţi să aleagă între carieră şi siguranţa financiară a familiei”, precizează PNL, într-un comunicat.

„PNL consideră că statul trebuie să îi sprijine pe părinţi atât în creşterea copiilor, cât şi în continuarea activităţii profesionale. O familie nu ar trebui să fie pusă în situaţia de a renunţa la venituri sau la carieră pentru a putea avea copii”, se mai arată în comunicat.

În 2025 s-au născut doar 145.725 de copii, cel mai mic număr înregistrat din 1930 până în prezent. În plus, în numai zece ani, între 2011 şi 2021, România a pierdut peste un milion de locuitori. Un părinte care are doi sau trei copii poate ajunge să petreacă şase sau chiar mai mulţi ani în afara pieţei muncii. O asemenea perioadă înseamnă oportunităţi profesionale pierdute şi o revenire mai dificilă la serviciu, se evidenţiază în comunicat.

Proiectul a fost inițiat de liberalii: Raluca Turcan, Gabriela Horga, Ionel Bogdan și Robert Sighiartău.

Ce modificări aduce proiectul

Potrivit proiectului, părintele va primi salariul și, separat, un stimulent egal cu 100% din indemnizație, dacă revine la muncă până când copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități.

Proiectul a primit raport favorabil la Comisia pentru buget-finanțe de la Senat.

„În 2025, România a avut cel mai mic număr de nașteri de aproape un secol: doar 145.700 de copii. Familiile tinere au nevoie de sprijin real, acum!”, spune Raluca Turcan, unul din inițiatorii proiectului de lege.