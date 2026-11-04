Europenii, despre rezultatele midterms din SUA. De la reacții tranșante la optimism moderat. „Victoria nu schimbă automat politica externă americană”

Mai mulți lideri europeni au salutat rezultatul alegerilor midterms pentru Congresul american, din: Franța, Spania, Germania, Polonia, Norvegia, Italia, Cehia, Austria, Belgia și din Parlamentul European.

Se pot reține trei direcții distincte din reacțiile europenilor.

Pe de o parte, victoria democraților este interpretată de unii lideri drept o sancțiune electorală a politicilor lui Trump. Premierul spanion Pedro Sánchez este cel mai explicit în această privință și extinde semnificația votului la confruntarea politică dintre stânga și dreapta radicală din Europa.

Pe de altă parte, europenii văd o posibilă oportunitate pentru Ucraina și pentru relațiile transatlantice. Dar nu există certitudinea că schimbarea majorității din Congres va modifica automat politica externă a administrației Trump.

Totodată, autonomia strategică europeană rămâne o prioritate indiferent de rezultatul alegerilor americane. Este mesajul care apare la oficiali din Germania, Austria și Parlamentul European.

Pedro Sánchez – premierul Spaniei, reacție tranșantă

Premierul spaniol a avut una dintre cele mai tranșante reacții, legând rezultatul american de ascensiunea dreptei radicale în Europa.

„Ieri, societatea americană a votat împotriva politicilor care doar sărăcesc oamenii. Împotriva urii. Împotriva sexismului. Împotriva negării schimbărilor climatice și împotriva privilegiilor elitelor. S-a întâmplat în Brazilia. Tocmai s-a întâmplat în SUA. Și se va întâmpla în curând în Spania.”

Sánchez a făcut și o referire directă la liderii opoziției spaniole, Alberto Núñez Feijóo și Santiago Abascal, susținând că valul extremei drepte pe care aceștia încearcă să-l valorifice nu mai crește, ci se destramă.

Donald Tusk – premierul Poloniei: „Democrația a câștigat”

„Astăzi democrația a câștigat în America. Iubesc democrația, este un lucru frumos”, a spus premierul polonez, Donald Tusk.

El și-a exprimat speranța că rezultatul va contribui și la stabilitatea regiunii Poloniei. I-a transmis totodată lui Trump să nu folosească dreptul de veto ca metodă de guvernare.

Jean-Noël Barrot – ministrul francez de Externe: „O veste foarte bună”

Șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, a calificat rezultatul drept „o veste foarte bună pentru democrația americană.”

A adăugat că votul demonstrează că, într-o democrație, oamenii își scriu propria istorie și că acest lucru nu poate fi făcut în locul lor nici de algoritmi, nici de interese private.

Jonas Gahr Støre – premierul Norvegiei

„Acesta este un semnal politic puternic privind schimbarea de direcție a alegătorilor americani”, a declarat el pentru Reuters.

A continuat spunând că în politica americană apar acum voci mai apropiate de pozițiile Norvegiei decât cele promovate de președintele și administrația SUA, în special în privința: climei și protecției mediului, politicii externe, ajutorului pentru dezvoltare.

Germania: felicitări, dar și un mesaj despre NATO

Boris Pistorius – ministrul german al Apărării i-a felicitat pe democrați pentru victoria istorică, dar a insistat asupra unei teme esențiale pentru securitatea europeană: „NATO trebuie să devină mai europeană pentru a putea rămâne transatlantică.”

El a explicat că europenii își asumă o responsabilitate mai mare și o parte mai consistentă a poverii în cadrul Alianței și că acest lucru este corect.

Este una dintre declarațiile cu cea mai mare relevanță strategică: Berlinul nu consideră că victoria democraților elimină necesitatea consolidării apărării europene.

Franța: Victoria nu schimbă automat politica externă americană

Roland Lescure – ministrul Economiei și Finanțelor a calificat victoria democraților drept incontestabilă, dar a atras atenția că Donald Trump păstrează prerogativele prezidențiale, inclusiv controlul asupra politicii externe.

A spus că președintele american poate fie să accepte că sunt necesare schimbări, inclusiv în privința prețurilor la carburanți, și să-și tempereze implicarea internațională, fie să continue pe aceeași linie.

Austria: Europa nu trebuie să depindă de votul americanilor

Beate Meinl-Reisinger – ministra austriacă de Externe a atras atenția că securitatea și prosperitatea Austriei și ale Europei nu trebuie să depindă de modul în care votează cetățenii din Kansas sau Iowa.

Ea a mai spus că „o Uniune Europeană puternică este, de asemenea, cea mai bună bază pentru o relație transatlantică stabilă.”

Italia: continuitate în relația cu SUA

Antonio Tajani – vicepremier și ministru de Externe a transmis un mesaj de continuitate: „respectăm întotdeauna voința poporului american.” El a subliniat că Italia a colaborat atât cu administrații democrate, cât și republicane și că SUA rămân un aliat strategic al Romei.

Cehia: avertisment privind blocajul politic american

Andrej Babiš – premierul Cehiei a apreciat că victoria democraților era previzibilă, dar amploarea ei a fost surprinzătoare.

„Cred că asta înseamnă că, până la sfârșitul mandatului președintelui Trump, totul se va învârti în jurul procedurilor de impeachment și al veto-urilor. Va exista un anumit blocaj”, a prognozat el.

Și-a exprimat totuși speranța că Trump își va respecta promisiunea de a pune capăt războiului din Ucraina și conflictului din Strâmtoarea Ormuz.

Parlamentul European: optimism prudent

Christel Schaldemose – vicepreședintă a Parlamentului European a exprimat un optimism prudent, considerând că victoria democraților ar putea avea efecte pozitive pentru: sprijinul american pentru Ucraina, tranziția verde și relațiile internaționale.

Dar a avertizat că UE trebuie să-și continue eforturile de consolidare și autonomie strategică.

Valérie Hayer – președinta grupului Renew Europe

Șefa Renew a avut o declarație și mai explicită: „alegătorii americani au demonstrat că democrația poate învinge intimidarea, divizarea și răspândirea fricii.”

A spus că alegătorii pot limita puterea și pot schimba direcția unei țări, dar a subliniat că Europa trebuie să-și construiască propria independență și autonomie strategică.